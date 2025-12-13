Ruth Langsford enthüllt König Charles' Tanz-Geständnis

Ruth Langsford (65) hat ein überraschendes Geständnis von König Charles (77) verraten, das dieser ihr bei einem Treffen im Jahr 2018 machte. Damals war der heutige Monarch noch Prinz von Wales und besuchte gemeinsam mit seiner Frau Camilla (78) die ITV-Studios anlässlich des 90. Jubiläums der Royal Television Society. Während ihres Gesprächs zeigte sich Ruth besonders beeindruckt von seiner bodenständigen Art. Der Royal, der als Fan von Strictly Come Dancing gilt, überraschte mit einer ehrlichen Bemerkung: "Er hat mir gesagt, dass er nicht tanzen kann", erzählte die Moderatorin dem Magazin Woman & Home.

Das Treffen fand ein Jahr nach Ruths Teilnahme bei Strictly Come Dancing statt, wo sie 2017 an der Seite des Profi-Tänzers Anton Du Beke tanzte. Im Interview reflektierte sie auch über diese Erfahrung und erklärte, dass ihre beruflichen Verpflichtungen bei "This Morning" und "Loose Women" ihre Trainingszeit stark einschränkten. "Ich war nie jemand, der zehn bis zwölf Stunden pro Tag trainieren konnte. Ich habe einfach gemacht, was möglich war", gab sie offen zu. Auch wenn sie die Tanzroutinen nicht immer perfekt beherrschte, akzeptierte sie diese Umstände und beendete die Show auf dem neunten Platz.

Abseits des Tanzparketts scheint Ruth eine besondere Verbindung zur Royal Family zu haben, vor allem durch ihren beruflichen Kontakt. König Charles, der für seinen Humor bekannt ist, ließ bei ihrem Treffen keinen Zweifel daran, dass der Charme seiner öffentlichen Auftritte auch in persönlichen Gesprächen durchscheint. Ruth, die für ihre sympathische und authentische Art geschätzt wird, betonte, wie eindrucksvoll sie der Besuch und die Gespräche in Erinnerung geblieben sind. Diese Begegnung bleibt für sie offenbar ein ganz besonderer Moment ihrer Karriere.

Getty Images König Charles III.

Anthony Harvey/ Getty Images Ruth Langsford und Eamonn Holmes bei den "National Television Awards" in London

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla