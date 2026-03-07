Trotz Affäre: Annie strahlt nach Babynews mit Kyle Walker

Annie Kilner zeigte sich wieder öffentlich, nachdem sie und ihr Ehemann Kyle Walker (35) die frohe Botschaft verkündet hatten, dass sie ihr fünftes gemeinsames Kind erwarten. Das ehemalige Model besuchte das jährliche International Women's Day Lunch von Julie Perry Events im noblen Lowry Hotel in Manchester. Dort traf sie auf prominente Gäste wie Coleen Rooney (39), Helen Flanagan (35), Brooke Vincent (33), Charlotte Dawson (33) und Tanya Bardsley. In einem schwarzen Mantel und Jeans gekleidet, strahlte die werdende Mutter bei der Veranstaltung, die als "erhebende Feier der Errungenschaften und Widerstandskraft von Frauen" beschrieben wird. Das ist auf Fotos zu sehen, die unter anderem Mirror vorliegen. Doch das Lächeln von Annie ist nach dem schrecklichen Affärendrama ihres Partners keine Selbstverständlichkeit.

Zwar erwarten die Influencerin und der Fußballspieler nach vier gemeinsamen Jungs erstmals ein Mädchen, doch hinter den Eltern liegt eine schwere Zeit. Was dem Familienglück im Weg stand: Vor rund zwei Jahren erschütterte ein Skandal rund um den Fußballstar die Ehe. Kyle hatte damals nicht nur eine Affäre mit Lauryn Goodman, sondern bekam mit ihr sogar zwei Kinder im Jahr 2020 und 2023. "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss", gestand der Kicker damals im Gespräch mit The Sun.

Die Ehe schien am Ende zu sein. "Der Mann, der sie lieben, sich um sie kümmern und für sie da sein sollte, hat das getan", gab Kyle zu. Er betonte offen, wie sehr er bedauere, "vielen Menschen viel Schmerz bereitet" zu haben. Ob das Paar nach all dem eine Zukunft hatte, stand lange auf der Kippe – doch jetzt zeigt sich Annie trotz allem wieder strahlend in der Öffentlichkeit und die Eheleute rauften sich zusammen. Ihr großes Liebescomeback feierten die beiden im Sommer 2025. Annie und Kyle sind seit ihrer Jugend ein Paar. Sie lernten sich kennen, als die Influencerin 15 war und der Kicker 17. "Als wir zusammenkamen, war es Liebe auf den ersten Blick", verriet die Familienmutter. Die zwei heirateten im November 2021 in einer privaten Zeremonie in der Mottram Hall in Cheshire.

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Partnerin von Kyle Walker

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juli 2018

Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre vier Söhne im August 2024

