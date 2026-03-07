Cary Elwes rührt mit Geburtstagspost für Rob Reiner (†78)

Cary Elwes (63) hat seinem verstorbenen Freund und Regisseur Rob Reiner (†78) zum 79. Geburtstag auf Instagram gedacht. Der "Die Braut des Prinzen"-Star teilte am Freitag ein altes Foto, das ihn gemeinsam mit Rob zeigt. "Heute wäre dein 79. Geburtstag gewesen. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass du nicht mehr da bist. Ich vermisse dich so sehr", schrieb Cary zu dem Bild. Es ist das erste Mal, dass Robs Geburtstag seit seinem gewaltsamen Tod im Dezember begangen wird. Der Filmemacher und seine Frau Michele Singer Reiner (†70) waren am 14. Dezember in ihrem Haus in Los Angeles erstochen worden.

Ihr Sohn Nick Reiner (32) wurde nur wenige Stunden später im Stadtteil Exposition Park festgenommen und am nächsten Tag offiziell in Gewahrsam genommen. Am 16. Dezember wurde er wegen zweifachen Mordes angeklagt. Am 23. Februar plädierte Nick auf nicht schuldig. Eine Anhörung ist für den 29. April angesetzt, bei der ein Richter entscheiden wird, ob genug Beweise für einen Prozess vorliegen. Sollte Nick verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung oder die Todesstrafe.

Cary hatte sich bereits kurz nach dem Tod des Paares auf Instagram zu Wort gemeldet und seine Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Rob geteilt. Der Regisseur hatte ihm 1987 mit "Die Braut des Prinzen" zum Durchbruch verholfen. Später arbeiteten die beiden 2015 erneut für den Film "Being Charlie" zusammen, der von Nicks Suchtproblemen inspiriert war. In seinem ersten Post nach dem Tod beschrieb Cary, wie Rob sein Herz auf der Zunge getragen und tief empfunden habe. Auch Michele würdigte er als begabte Fotografin und liebevolle Person, die sich leidenschaftlich für ihre Familie eingesetzt habe. "Der Schmerz, euch zu früh verloren zu haben, wird wahrscheinlich niemals verschwinden", hatte der Schauspieler damals geschrieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cary Elwes, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025