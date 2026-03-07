Verwöhnt? Timothée Chalamet bekommt drei Set-Frühstücke

Timothée Chalamet (30) wurde am Set des Films Wonka nach allen Regeln der Kunst verwöhnt – und zwar mit einer ganz besonderen Luxusvariante des Frühstücks. Der Schauspieler hatte während der Dreharbeiten einen persönlichen Koch an seiner Seite, der ihm jeden Morgen gleich drei verschiedene Frühstücke zubereitete. Aus dieser Auswahl suchte sich Timothée dann ein Gericht aus, während die beiden anderen unberührt blieben. Sein Kollege Tom Davis, der ebenfalls in dem Film mitwirkte, erzählte gegenüber der Daily Mail von diesem außergewöhnlichen Arrangement. Der Komiker und die restliche Crew mussten sich derweil mit deutlich einfacheren Mahlzeiten begnügen.

Tom lernte den Privatkoch während der Dreharbeiten näher kennen und fragte ihn eines Morgens, was er gerade koche. Der Koch antwortete ihm: "Ich mache drei verschiedene Dinge für Tim und er wird eine Sache essen." Timothée bot Tom daraufhin freundlicherweise an, die übrigen beiden Frühstücke zu übernehmen. "Warum isst du nicht die anderen zwei Sachen?", habe der Star zu ihm gesagt, berichtete Tom. In der Komödie spielte Timothée eine jüngere Version des berühmten Schokoladenfabrikanten und verbrachte dafür mehrere Monate in London.

In einem Auftritt in der "Graham Norton Show" nach der Veröffentlichung des Films schwärmte Timothée von der Rolle und bezeichnete sie als seine Lieblingsrolle überhaupt. "Ich bin stolz auf alle Filme, die ich gemacht habe, aber das ist mein Favorit. Es ist der meiste Spaß, den ich je bei der Arbeit an irgendetwas hatte", erklärte er. Der Film wurde in London gedreht und nach fünf Monaten in Großbritannien fühle er sich wie ein Ehren-Brite, sagte der Schauspieler. Seit "Wonka" war Timothée in weiteren Filmen wie "Dune: Part Two" und "Marty Supreme" zu sehen. Privat ist er seit über drei Jahren mit Kylie Jenner (28) zusammen, der er bei den Critics' Choice Awards im Januar öffentlich dankte.

Getty Images Timothée Chalamet bei den 32nd Annual Actor Awards 2026

CapitalPictures Timothée Chalamet in "Wonka"

Getty Images Timothée Chalamet, US-amerikanischer Schauspieler