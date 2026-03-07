Fragen zu Ex-Frau Tina: Beyoncés Vater bricht Interview ab

Mathew Knowles (74), der Vater von Superstar Beyoncé (44), hat während eines Interviews mit dem Sender PIX11 plötzlich das Gespräch abgebrochen. Der Auslöser für den Eklat war eine Bemerkung von Moderator Kendis Gibson über die Rolle von Mathews Ex-Frau Tina Knowles (72) bei der Formung der erfolgreichen Girlgroup Destiny's Child. Als der Moderator anmerkte, dass die Entstehung der Band "ein gemeinsames Projekt" der beiden Elternteile gewesen sei, reichte es Mathew. In einem Ausschnitt auf dem YouTube-Kanal von Page Six ist zu sehen, wie er mit den Worten "Wir hören jetzt auf" aufstand und das Studio verließ, während Kendis zunächst dachte, es handle sich um einen Scherz.

Das Interview sollte eigentlich um die Destiny's Child Tribute-Tour drehen, die Mathew im Februar angekündigt hatte. Stattdessen stellte Kendis mehrere Fragen zu Mathews Ex-Frau und lobte beide Elternteile für ihre Arbeit mit der Band. Als der Moderator aufzählte, dass Tina für Haare und Kleidung zuständig war, stimmte Mathew noch zu: "Sie haben absolut recht. Das Styling, das Image. Da haben Sie recht." Doch als Kendis weiter ausführte, dass auch der Name "Destiny's Child" auf Tina zurückgehe und sie maßgeblich am Erfolg beteiligt gewesen sei, wurde es dem Musikmanager zu viel. Gegenüber Page Six beschwerte sich Mathew später, Kendis sei zu spät zum Interview erschienen und habe zu viele Fragen über seine Ex-Frau gestellt.

Mathew und Tina waren 31 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 2011 scheiden ließen. Während Beyoncé sich öffentlich nur selten zum Thema äußert, widmete sie ihrer Mutter 2014 den Song "Ring Off", in dem sie Tinas Entscheidung würdigte, die Ehe zu verlassen. Tina selbst erklärte vor Kurzem in einem Interview auf SiriusXM mit Gayle King (71), dass sie und Mathew trotz schwieriger Zeiten heute "ein gutes Verhältnis" hätten. Sie habe zwar "einige wirklich turbulente, schreckliche Zeiten mit Mathew" durchgemacht, aber nie daran gezweifelt, dass er sie und ihre Kinder liebte.

Getty Images Mathew Knowles bei der UK-Premiere von "Dreamgirls"

Getty Images Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024