Nicola Peltz kopiert trotz Familienstreit Victoria Beckham

Nicola Peltz-Beckham (31) sorgt mit ihren jüngsten Auftritten für Aufsehen im Netz – allerdings nicht unbedingt auf positive Weise. Die Schauspielerin wird beschuldigt, den Stil ihrer entfremdeten Schwiegermutter Victoria Beckham (51) zu kopieren. Besonders ein Bild, auf dem Nicola in einem hautengen Latex-Catsuit posiert, bringt Fans dazu, Vergleiche zu ziehen. Die Aufnahme erinnert stark an ein Shooting, das Victoria im Jahr 2018 für die Vogue machte, bei dem sie in einem ähnlichen PVC-Outfit als Catwoman auftrat. Die Parallelen zwischen den beiden Looks sind so auffällig, dass viele User doppelt hinschauen mussten.

Doch das ist nicht das einzige Beispiel, bei dem Nicola angeblich Anleihen bei ihrer Schwiegermutter nimmt. Bereits 2024 wurde sie Seite an Seite mit ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (27) in Paris fotografiert – in einer gestreiften Lederbikerjacke von Dolce & Gabbana, die Victoria schon 2001 getragen hatte. Auch Fotos, auf denen beide Frauen in Bademänteln und mit einem Handtuch um die Haare auf einer Yacht posieren, sorgen für Gesprächsstoff. Zuletzt teilte Nicola zudem ein Spiegelselfie, auf dem sie oben ohne und nur in einer Strumpfhose zu sehen ist – ein Bild, das ebenfalls an frühere Aufnahmen von Victoria erinnert.

Die Stil-Vergleiche kommen zu einer Zeit, in der Brooklyn und Nicola sich öffentlich von den Beckhams distanziert haben. Anfang des Jahres machte Brooklyn in einer explosiven Instagram-Tirade schwere Vorwürfe gegen seine Eltern. Er behauptete, seine Mutter Victoria habe Nicola das Herz gebrochen, indem sie sich in letzter Minute weigerte, ihr Hochzeitskleid zu entwerfen. "Meine Eltern haben seit vor meiner Hochzeit endlos versucht, meine Beziehung zu ruinieren und es hat nicht aufgehört", schrieb er damals. Allerdings wurde diese Behauptung von einem älteren Vogue-Interview infrage gestellt, in dem erklärt wurde, dass Nicolas Brautkleid von Valentino das Ergebnis einjähriger Vorbereitungen gewesen sei.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Februar 2026

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, März 2026

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz Beckham und Victoria Beckham, 2023

