Warum bekam Britney Spears nicht schon viel früher Hilfe?

Britney Spears (44) wurde am Mittwochabend nach einer stundenlangen Verfolgungsjagd in Kalifornien festgenommen. Die Polizei stoppte die Sängerin, nachdem sie auf dem Highway 101 in Ventura County zwischen den Fahrspuren hin und her gefahren war und ohne Rücklicht unterwegs gewesen war. Sie steht unter Verdacht, unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer gesessen zu haben. Ihre eigene Vertretung bezeichnete den Vorfall gegenüber der Daily Mail als "bedauerlich" und "völlig unentschuldbar" und erklärte, dass Britney nun hoffentlich "die Hilfe und Unterstützung bekommt, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht". Doch viele stellen sich nun die Frage: Warum hat die 44-Jährige diese Unterstützung nicht schon viel früher erhalten?

Die Antwort liegt offenbar in den Nachwirkungen der Free-Britney-Bewegung. Nachdem sich Britney 2021 von ihrer 13-jährigen Vormundschaft befreit hatte, wurden vor allem Mitglieder ihrer Familie – darunter ihr Vater Jamie (73), ihre Mutter Lynne (70) und ihre Schwester Jamie Lynn (34) – in den sozialen Medien heftig angegriffen. Britney selbst hat ihre Fans in der Vergangenheit immer wieder dazu ermutigt, kritisch über ihre Angehörigen zu sprechen. "Mit Britney kann oder will niemand eingreifen, wegen der Free-Britney-Bewegung", erklärte eine Quelle gegenüber der Daily Mail. Viele, die der Sängerin während der Vormundschaft helfen wollten, sahen ihre Reputation zerstört – selbst wenn ihre Absichten gut waren. Ein Insider macht zudem Britneys engeres Umfeld verantwortlich, das sich als "Freunde" darstellt, aber jede Gelegenheit nutzt, ihr zu schaden.

Die 44-Jährige hat zwei Söhne, Sean Preston (20) und Jayden James (19), aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (47). Die mittlerweile erwachsenen Jungs leben seit 2023 in Hawaii, wohin ihr Vater mit ihnen gezogen war. Erst im vergangenen Jahr sah Britney ihre Söhne wieder in Los Angeles. "Ihre Jungs machen sich Sorgen, große Sorgen", verriet ein Insider weiter. "Sie lieben sie sehr, aber sie wissen, dass es ihr nicht gut geht." Ihre Familie plane jedoch keine Intervention, wie eine weitere Quelle betonte. "Alle in dieser Familie haben wegen der Vormundschaft viel Ärger bekommen und bekommen immer noch viel Ärger, aber das passierte nicht, als sie unter Aufsicht stand", so der Insider. Man hoffe zwar, dass die Festnahme ein Weckruf sei, doch die Familie habe beschlossen, die Hände von der Situation zu lassen: "Die Kontrolle übernehmen? Das muss sie selbst herausfinden."

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021