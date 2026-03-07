Prinzessin Eugenie & Beatrice wohl von Ascot ausgeschlossen

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) werden diesen Sommer wohl nicht am renommierten Royal Ascot teilnehmen können. Wie Königshaus-Insider der Daily Mail verraten haben, wurden die beiden Schwestern darüber informiert, dass sie bei dem prestigeträchtigen Pferderennen in Berkshire nicht willkommen seien. Der Grund für den Ausschluss seien die Verbindungen ihrer Eltern Andrew Mountbatten Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Traditionell hätten Beatrice und Eugenie bei dem Event, das zu den gesellschaftlichen Highlights des britischen Sommers zählt, in der Royal Box gesessen und wären in Pferdekutschen gemeinsam mit anderen hochrangigen Royals über die Rennbahn paradiert. Noch im vergangenen Jahr waren beide Prinzessinnen gemeinsam mit ihrer Mutter Sarah bei Royal Ascot zu Gast gewesen.

Eine königliche Quelle erklärte gegenüber der Daily Mail offenbar: "Den York-Mädchen wurde mitgeteilt, dass sie dieses Jahr nicht dabei sein können." Eine weitere Quelle wurde noch deutlicher: "Ascot kommt nicht infrage. Den Royals wurde gesagt, dass sie den Rest des Jahres nicht mit den Mädchen fotografiert werden können." Freunde der Schwestern berichten, dass Beatrice und Eugenie "tief enttäuscht" seien und sich von dem Ausschluss "völlig überrumpelt" fühlten. Sie hätten das Gefühl, für die Verfehlungen ihrer Eltern bestraft zu werden. Angeblich sollen auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) erklärt haben, dass sie in diesem Jahr nicht am Royal Ascot teilnehmen würden, falls Mitglieder der York-Familie anwesend sein sollten.

Der Ausschluss ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Prinzessinnen vorerst von öffentlichen royalen Veranstaltungen fernzuhalten. Beide wurden seit der Verhaftung ihres Vaters Andrew im vergangenen Monat nur selten gesehen. Andrew war wegen Amtsmissbrauchs festgenommen worden, nachdem das US-Justizministerium im Januar Millionen von Epstein-Dokumenten veröffentlicht hatte, darunter E-Mails, die ihn mit dem verurteilten Finanzier in Verbindung bringen. Weder Beatrice noch Eugenie wird ein Fehlverhalten vorgeworfen. Beide versuchen, sich auf ihre jungen Familien zu konzentrieren und Abstand zu den Schwierigkeiten ihrer Eltern zu halten. Die Schwestern hatten gehofft, dem "Epstein-Stigma" entkommen zu sein, nachdem König Charles III. (77) sie im vergangenen Dezember zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst nach Sandringham eingeladen hatte.

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023