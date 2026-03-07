Adelina Zilai verteidigt Mola nach After-Baby-Body-Kommentar

Mola Adebisi (53) steht nach einem Podcast-Auftritt heftig in der Kritik – nun bezieht seine Frau Adelina Zilai (38) Stellung. In Alina Auras Podcast "Soul Over Beauty" hatte der frühere VIVA-Moderator über Adelinas Körper nach der Geburt gesprochen und erklärt, er habe "unheimlich Glück gehabt". Er sagte zudem: "Die ist schwanger geworden, unser Kind ist jetzt 16 Monate alt, und, ich glaube, nach sechs Tagen sah sie schon wieder so aus, als hätte sie nie ein Kind gekriegt." Ein kurzer Clip daraus ging im Netz viral. Zusätzlich griff Influencerin Tara-Louise Wittwer das Thema auf, auf ihrem Kanal "wastarasagt". Ihr Video erzielte über eine Million Aufrufe und erreichte ihre knapp 700.000 Follower. Daraufhin meldete sich Adelina auf Instagram und reagierte auf die Welle an Kommentaren.

Die Influencerin kritisiert in ihrem Statement, der kursierende Zusammenschnitt zeige nur einen Bruchteil des Gesprächs. "Das ist absolut nichts Schlimmes. Er hat ja auch davor und danach gesagt, egal wie, ob mit Bauch oder ohne Bauch, er liebt mich", erklärte Adelina. Zudem sagte sie: "Ich sehe das nicht ein, dass er angegriffen wird, dafür, dass er mich und unsere Tochter liebt und mich schön findet." Den stark diskutierten Clip aus "Soul Over Beauty" bewertet sie als aus dem Kontext gerissen. Die 38-Jährige spricht davon, das Ganze sei "komplett ins Negative gezogen" worden und sie finde es "nicht okay". Deutlich wird sie auch gegenüber Tara-Louise: Adelina wirft der Social-Media-Bekanntheit Mobbing und Falschaussagen vor. Tara-Louise hat sich dazu bislang nicht weiter geäußert.

Adelina und Mola waren im Juli 2024 Eltern geworden. In dem besagten Podcast-Gespräch hatte der 53-Jährige davon geschwärmt, dass seine Frau bereits nach sechs Tagen wieder so ausgesehen habe, als hätte sie nie ein Kind bekommen. Er sprach dabei von "unheimlich Glück" und "super Genen". Unter dem Clip sammelten sich daraufhin zahlreiche Kommentare wie: "Ich bin nicht mit ihm zusammen, aber ich will mich trotzdem trennen" oder "Oh Gott. Wie kann er sowas sagen und nicht checken, was er da gerade sagt?" Auch der Punkt, dass es beim Kinderkriegen um mehr geht als nur das Äußere, wurde von Nutzern betont: "Glück hast du, lieber Mola, weil du ein gesundes Kind von einer tollen Frau bekommen hast. Dieses Privileg haben leider nicht alle."

Anzeige Anzeige

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrem Sohn, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / adelinazilai Adelina Adebisi und Mola Adebisi mit ihrem Söhnchen im April 2025