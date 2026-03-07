So haben Andrej Mangold & Anni auf Schwangerschaft reagiert

Andrej Mangold (39) und Annika Jung könnten ihr Glück derzeit kaum fassen: Der einstige Bachelor und die Influencerin erwarten ihr erstes gemeinsames Baby und verraten nun, wie emotional der Moment war, in dem sie von der Schwangerschaft erfuhren. Wie die beiden im Promiflash-Interview offenbaren, ahnte Annika zunächst alleine etwas – doch Andrej war zu diesem Zeitpunkt beruflich im Ausland unterwegs. Anstatt den Test ohne ihren Partner zu machen, entschied sich die werdende Mama aber ganz bewusst dazu, zu warten, bis der Sportler wieder zu Hause ist. "Sie hat ganz bewusst auf mich gewartet, bis ich wieder zurück bin, weil sie wollte, dass wir diesen besonderen Moment gemeinsam erleben. Das fand ich unglaublich schön und es bedeutet mir sehr viel", erzählt Andrej.

Kaum war Andrej zurück, nahm Annika ihn sofort zur Seite und vertraute ihm an, dass sie überfällig sei und dringend mit ihm reden müsse. Gemeinsam griff das Paar dann zum Schwangerschaftstest – sogar gleich zweimal. Beide Tests fielen positiv aus. Gegenüber Promiflash erinnert sich der Realitystar: "Der Moment war wirklich unglaublich." Die beiden hätten sich eng in die Arme genommen, erzählt Andrej weiter, und dann seien die Tränen geflossen: "In diesem Augenblick realisiert man, dass sich das eigene Leben gerade komplett verändert. Vor allem, wenn man weiß, wie viele Paare sich ein Kind wünschen und wie schwierig es für manche sein kann, überhaupt schwanger zu werden, sind wir unglaublich dankbar, dass es bei uns so schnell geklappt hat. Das ist wirklich ein riesiges Glück."

Annika befindet sich aktuell im vierten Schwangerschaftsmonat. Der Sommer wird also besonders aufregend für das Paar, denn schon in wenigen Monaten soll das Baby zur Welt kommen. Ihr künftiger Nachwuchs sei aktuell etwa so groß wie eine Mandarine, erklärten die werdenden Eltern auf Instagram. Das Kind ist für beide ein echtes Wunschkind, auch wenn sie nicht gezielt auf die Schwangerschaft hingearbeitet haben. "Wir haben es zu der Zeit noch nicht aktiv darauf angelegt, aber – offen gesagt – auch nicht wirklich aufgepasst und einfach das Schicksal entscheiden lassen", gab Andrej ehrlich im Gespräch mit Bild zu.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung

