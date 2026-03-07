Regé-Jean Page lehnte 43.000 Euro pro "Bridgerton"-Folge ab

Regé-Jean Page (37) wurde als Simon Basset, der Duke of Hastings, in der ersten Staffel von Bridgerton zum absoluten Publikumsliebling. Umso größer war die Enttäuschung vieler Fans, als bekannt wurde, dass der Schauspieler in der zweiten Staffel nicht mehr zur Besetzung gehören würde. Doch wie Variety im Jahr 2021 enthüllte, hätte er durchaus zurückkehren können. Netflix bot Regé-Jean eine Gastrolle in drei bis fünf Episoden der zweiten Staffel an – und das zu einem beachtlichen Preis: Pro Folge sollte er satte 50.000 US-Dollar, was umgerechnet 42.742 Euro sind, erhalten. Trotz dieses lukrativen Angebots lehnte der Schauspieler ab und sagte "Bridgerton" endgültig Adieu.

Im Gespräch mit dem Newsportal erklärte Regé-Jean, dass ihn an "Bridgerton" vor allem der klar umrissene Charakterbogen gereizt habe. Seine Rolle sei von Anfang an als "eine Geschichte über eine Staffel hinweg" gedacht gewesen – mit "Anfang, Mitte und Ende". Genau diese Struktur habe ihm gefallen: Er konnte in die Serie eintreten, seine Geschichte erzählen und sich anschließend mit einem "zufriedenstellenden Abschluss" verabschieden. Dabei ist er bis heute geblieben. Ein Comeback in späteren Staffeln war für ihn daher keine Option.

Während Regé-Jean den Fans nicht erhalten bleibt, gibt es für die Zuschauer immerhin einen Lichtblick: Lady Danbury bleibt der Erfolgsserie treu. Wie Showrunnerin Jess Brownell vor einer Woche gegenüber Entertainment Weekly bestätigte, dürfen sich Fans auch in der nächsten Staffel auf ein Wiedersehen mit der beliebten Figur freuen. "Sie werden Lady Danbury in der nächsten Staffel sehen", versprach Jess. Zuvor hatten viele spekuliert, ob die Schauspielerin nach dem Staffelfinale aussteigen könnte, denn Lady Danbury gönnte sich zuletzt eine Auszeit vom Hof. Doch ein Abschied steht nicht bevor – die Produzentin räumte alle Zweifel aus.

Getty Images Regé-Jean Page bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Paris

Getty Images Regé-Jean Page, Oktober 2024

Getty Images "Bridgerton"-Produzentin Jess Brownell