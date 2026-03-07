Henning Merten meint: Diese Punkte sprechen gegen ein Baby

Denise Merten (35) und Henning Merten (35) sprechen in ihrem YouTube-Format "Die Mertens" erneut über ihre Familienplanung – und dabei werden die unterschiedlichen Ansichten der beiden deutlich. Während die Mutter eines Sohnes sich ein weiteres Kind wünscht und optimistisch bleibt, bringt Henning einige Argumente vor, die aus seiner Sicht gegen ein Baby sprechen. Besonders Denises Gesundheitszustand bereitet dem Musiker Sorgen. "Ich sehe das bei uns schwierig, weil wir so viele Punkte haben, die dagegen sprechen. Deine Gesundheit ist ein großer Faktor, der durch deine Schilddrüse ein bisschen beeinflusst ist", erklärt Henning in dem Video.

Denise versucht, die Bedenken ihres Mannes zu zerstreuen, und wirft ein: "Na, jetzt gerade ist sie gut eingestellt." Doch Henning gibt zu bedenken: "Aber schwanger sein bedeutet, Hormone wieder runter, wieder hoch." Die Influencerin bleibt dennoch positiv und erinnert daran, dass sich während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Ben ihre Schilddrüsenwerte sogar reguliert hätten – erst nach der Geburt sei sie in eine Überfunktion gerutscht. Sie ist überzeugt: "Das kriegt man hin." Neben den gesundheitlichen Aspekten nennt Henning aber auch berufliche und familiäre Gründe. "Wir sind beide selbstständig – du kannst dann nicht arbeiten, ich kann dann nicht arbeiten", gibt er zu bedenken. Außerdem brauche Denises Sohn Ben im Alltag sehr viel Aufmerksamkeit. "Ich glaube, irgendeiner muss halt wirklich auf was verzichten – sehr viel", fasst Henning seine Sorgen zusammen.

Das Paar, das seit Jahren verheiratet ist, hatte bereits in der Vergangenheit versucht, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Denise erlitt dabei mehrfach einen natürlichen Abgang. Im Mai 2025 versuchten die beiden es während eines Italien-Urlaubs erneut. Als die 35-Jährige acht Tage überfällig war und mehrere leicht positive Schwangerschaftstests machte, dachte sie zunächst, schwanger zu sein – doch auch dieses Mal kam es zu einem natürlichen Abgang. Bereits vor rund sechs Jahren, kurz vor dem Einzug ins Sommerhaus der Stars, kam es zu einer Fehlgeburt. Trotz dieser schwierigen Erfahrungen scheint Denise ihren Kinderwunsch nicht aufgegeben zu haben, während Henning die praktischen und gesundheitlichen Herausforderungen weiterhin abwägt.

ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024

Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

Instagram / denise_merten Denise Merten, Influencerin