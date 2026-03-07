Liebesbeweis: Victoria Swarovski trägt "Mark"-Kette im TV

Victoria Swarovski (32) hat ihrer Liebe zu Mark Mateschitz (33) ein ganz besonderes Schmuckstück gewidmet. Die Let's Dance-Moderatorin trägt seit einiger Zeit eine Kette mit dem Namen ihres Partners um den Hals – der Red-Bull-Erbe ist somit als glitzernder Anhänger immer ganz nah bei ihr. Doch der 33-Jährige ist nicht der Einzige, der diesen Ehrenplatz bekommt: Neben der "Mark"-Kette baumelt nun auch eine zweite Namenskreation an Victorias Hals. Der Name "Gustl" gehört allerdings keinem heimlichen Verehrer, sondern ihrem Dackel, der als Neuzugang in die Hundefamilie kam und damit direkt neben Mark seinen Platz fand.

Die 32-Jährige ist ein bekennender Hundenarr und hat bereits zwei weitere vierbeinige Begleiter an ihrer Seite: Die Lhasa-Apso-Rüden "Winnie" und "Gio" begleiten Victoria schon seit Jahren überall hin. Nur der Neuzugang "Gustl" darf jedoch neben Mark an ihrem Hals glitzern. Ihre Hundeliebe lebt die Moderatorin seit dem vergangenen Jahr auch vor der Kamera aus: Seit der fünften Staffel von "Top Dog Germany" begleitet Victoria Hundebesitzer und ihre Vierbeiner als Außenreporterin. Als drittes Schmuckstück trägt sie ein türkisches Auge – ein blaues Glasamulett, das als Glücksbringer über sie wachen soll.

Victoria und Mark sind seit Ostern 2023 offiziell ein Paar, ihr dritter Jahrestag steht damit kurz bevor. Während die Sängerin weiterhin das Gesicht der "Let's Dance"-Shows ist, die in Köln aufgezeichnet werden, lebt sie mit Mark mittlerweile in Tirol. Im Januar meisterten die beiden gemeinsam ein besonderes Abenteuer: Sie nahmen unter falschem Namen an der "Rallye Dakar" in Saudi-Arabien teil, der härtesten Off-Road-Langstrecken-Rallye der Welt. Die Strecke führte das Paar 14 Tage lang rund 8000 Kilometer durch Wüsten aus Sand und Stein: eine Erfahrung, die Victoria und Mark noch mehr zusammengeschweißt hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski trägt seit einiger Zeit eine Kette mit dem Namen ihres Partners und Hundes um den Hals.

Anzeige Anzeige

Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz beim großen Preis von Österreich im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien