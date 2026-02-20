Kommt die zweite Staffel "Heated Rivalry" schon 2027?

Die queere Hockey-Serie "Heated Rivalry" hat seit ihrem Start am 6. Februar im Stream auf HBO Max zahlreiche Fans begeistert – und die dürfen sich freuen, denn die Geschichte von Shane und Ilya geht weiter. Bereits am 12. Dezember 2025 verkündeten die Hauptdarsteller Hudson Williams und Connor Storrie in einem Instagram-Video die Fortsetzung. Serienmacher Jacob Tierney erklärte gegenüber Entertainment Weekly, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel voraussichtlich im Sommer beginnen sollen. Das Ziel sei es, die neuen Folgen innerhalb von 18 Monaten zu veröffentlichen, also spätestens Anfang 2027. In Deutschland könnte sich der Start auf HBO Max allerdings erneut um zwei bis drei Monate verzögern, sodass die zweite Staffel hierzulande im Frühjahr oder Sommer 2027 erscheinen dürfte.

Achtung Spoiler! Inhaltlich wird die Fortsetzung auf dem sechsten Buch der "Game Changers"-Reihe von Rachel Reid mit dem Titel "The Long Game" basieren. Während Shane und Ilya sich am Ende der ersten Staffel gegenüber Shanes Eltern als Paar geoutet haben, führen sie ihre Beziehung in der Öffentlichkeit weiterhin im Geheimen. In der zweiten Staffel planen sie, als Freunde aufzutreten. Ilya wechselt zu einem kanadischen Hockeyteam und beide gründen eine gemeinsame Stiftung, um einen glaubhaften Grund für ihre gemeinsame Zeit zu haben. Die neue Staffel verspricht, noch emotionaler zu werden, da Themen wie Therapie, Einsamkeit und Selbstzweifel stärker in den Fokus rücken.

Die Verträge von Hudson und Connor laufen für mindestens drei Staffeln, was auf weitere Fortsetzungen hoffen lässt. Autorin Rachel Reid hat inzwischen ein drittes Buch namens "Unrivaled" angekündigt, das im September 2026 erscheinen und die Geschichte von Shane und Ilya abschließen soll. Neben den Hauptdarstellern kehren auch bekannte Figuren wie Scott und Kip zurück, die im Roman "Game Changer" die Protagonisten sind. Auch Kyle, der in der ersten Staffel als Barkeeper zu sehen war und im Buch "Common Goal" die Hauptfigur ist, könnte mehr Screentime bekommen. Zudem dürfen sich Fans auf neue Charaktere freuen, die das "Game Changers"-Universum weiter vertiefen werden.

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

Imago Hudson Williams bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Imago Connor Storrie bei der Premiere von "Is This Thing On?" in Los Angeles, 2025

