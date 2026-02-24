Warum François Arnaud nie mit Mama "Heated Rivalry" schaut

"Heated Rivalry" ist wohl die aktuell meist diskutierte Serie. Die Romanze erzählt die Liebesgeschichte zweier Eishockeyspieler. Dabei wurde nicht an intimen und sexuell expliziten Szenen gespart. Im Podcast "Shut Up Evan" erzählt Darsteller François Arnaud (40) jetzt, dass er die Serie genau aus dem Grund nicht mit seiner Mama schauen kann. Für ihn sei der Gedanke, seine Mutter könne seine Sexszenen sehen, regelrecht "quälend". In dem Kontext erinnert der Schauspieler sich, wie es sich anfühlte, den Film "Y Tu Mamá También", der unter anderem vom sexuellen Erwachen zweier Jugendlicher handelt, mit seiner Mutter gesehen zu haben. "Ich war 16, glaube ich, als 'Y Tu Mamá También' herauskam, und ich ging mit meiner Mutter ins Kino, saß neben ihr und wollte sterben", meint François.

François ist überzeugt, dass er dieses Gefühl wieder durchleben würde, würde er "Heated Rivalry" mit seiner Mama schauen. Es könnte sogar noch schlimmer sein, denn immerhin ist er in der Serie selbst zu sehen. "Es war eine Qual, [den Film] neben meiner Mutter zu sehen. Fast genauso qualvoll, wie es wäre, 'Heated Rivalry' neben meiner Mutter zu sehen", erklärt der Kanadier. Er sei sich nicht einmal sicher, ob seine Eltern die Serie schon gesehen haben. Es wird aber deutlich, dass François nicht noch mal den gleichen Fehler machen möchte wie damals als Jugendlicher.

Im Streaming ist "Heated Rivalry" derzeit der absolute Hit. Allerdings wären François' Eltern nicht die einzigen, die die Serie umgehen. Auch Darsteller Connor Storrie erzählte in der "Today Show", dass sein Vater bisher keine der Episoden gesehen habe. Unter Druck setzen wolle der Schauspieler seinen Papa aber nicht: "Mein Vater hat es nicht gesehen, und ich bitte ihn nicht, es zu schauen." Seine Mutter hingegen sei bereits ein großer Fan und sei seine "Nummer-eins-Unterstützerin". Warum sein Vater die Serie bisher nicht schaute, erklärte Connor aber nicht. Er spielt in "Heated Rivalry" Ilya Rozanov, einen ungeouteten Eishockeyspieler aus Russland und somit eine der beiden Hauptrollen.

Getty Images François Arnaud bei der Premiere von "Fucktoys" in New York City, Oktober 2025

Getty Images François Arnaud in Los Angeles, Februar 2026

Imago Connor Storrie in der "Today Show" über die Serie "Heated Rivalry"

