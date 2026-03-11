"Doppelmoderation": Lea Wagner präsentiert Babybauch im TV

Lea Wagner (31) hat am Samstagabend erstmals mit ihrem Babybauch vor der Kamera gestanden. Die ARD-Moderatorin führte durch die "Sportschau" und präsentierte dabei in einem engen bordeauxroten Oberteil zu einer Jeans stolz ihre Babykugel. Auf Instagram schwärmte die 31-Jährige anschließend von ihrem Auftritt und schrieb mit einem Augenzwinkern: "Doppelmoderation fand ich schon immer eine gute Sache." Erst vor wenigen Tagen hatte Lea die Nachricht öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Die Glückwünsche unter ihrem Beitrag ließen nicht lange auf sich warten. Besonders herzlich fielen die Reaktionen ihrer TV-Kolleginnen aus. Sportmoderatorin Lisa Tellers kommentierte: "Doppel-Moderatorin steht dir." Damla Hekimoğlu, Sprecherin der Tagesschau, die im Februar selbst die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gegeben hatte, schrieb: "Die Kugel steht dir." Die österreichische Sportjournalistin Kristina Inhof wünschte Lea "viel Freude und Spaß im neuen Lebensabschnitt" und bezeichnete diesen als den "schönsten, ehrlichsten, liebevollsten, anstrengendsten und unvergleichlichsten". Trotz der Schwangerschaft bleibt die Moderatorin weiterhin im Einsatz und ist auch für die Berichterstattung rund um die Fußball-Weltmeisterschaft eingeplant, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.

Leas Baby soll Ende des Sommers zur Welt kommen, nachdem sie die sportlichen Höhepunkte des Jahres begleitet hat. Die Moderatorin gehört seit 2021 zum Team der "Sportschau" und hatte ihren Vertrag mit der ARD im Februar 2025 um weitere vier Jahre verlängert. Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist lediglich, dass Lea im Dezember 2025 geheiratet hat, die Identität ihres Ehemannes bleibt jedoch bewusst privat. Während sie ihren Partner also weiter schützt, darf die Öffentlichkeit nun an ihrer Schwangerschaft teilhaben.

Anzeige Anzeige

Instagram / leawagner Lea Wagner, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leawagner Lea Wagner, Sport-Moderatorin, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Wagner beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln