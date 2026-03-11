Schlechte Stunts: Edin Hasanovic zieht über Kollegen her

Edin Hasanovic hat im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52) kein Blatt vor den Mund genommen. Der Schauspieler, der seit 2025 als Hauptkommissar Hamza Kulina im Frankfurter Tatort zu sehen ist, sprach über seine Leidenschaft für Stunts und übte dabei heftige Kritik an einigen seiner Kollegen. "Es gibt Kollegen, wenn du mit denen Stunts machst, da denkst du so: Oh, oh! Ich muss für den aufpassen, weil der nicht stoppen kann. Weil der doof ist", erklärte der 33-Jährige. Edin macht viele seiner Stunts selbst und bemängelt bei manchen Schauspielkollegen die fehlende Kontrolle bei Kampfszenen.

Besonders drastisch schilderte Edin eine Situation mit einem "älteren, bekannten Kollegen", der ihm am Set eine Ohrfeige verpassen sollte. Dieser habe sich geweigert und gemeint: "Junge, wenn ich dir eine gebe, dann liegst du hier auf dem Boden." Für den Schauspieler war das unverständlich. "Und ich denke so: Du Opfer! Kannst du das nicht steuern?", erinnerte er sich an seine Reaktion. Edin berichtete sogar davon, dass er einmal eine Gehirnerschütterung davongetragen habe, "weil Leute dann einfach unfähig sind, das Ohr treffen, richtig ausholen und so". Namen der kritisierten Kollegen oder Details zu den Dreharbeiten nannte er allerdings nicht. Er selbst versicherte: "Vor mir muss man, glaube ich, nicht so viel Angst haben."

Seine Begeisterung für Stunts und Kampfsport kommt nicht von ungefähr. Edin verriet im Gespräch mit Barbara, dass er als Kind wie Bruce Lee oder Jackie Chan (71) sein wollte. "Kampfsport war für mich immer eine Sache", erklärte er. Diese Leidenschaft kann er heute in seinem Beruf ausleben, wenn er seine Stunts selbst übernimmt. Zwar sei er kein Tom Cruise (63), doch der "Tatort"-Star ist längst dafür bekannt, mit vollem Körpereinsatz am Set dabei zu sein. Auch sonst zeigte sich der Publikumsliebling in den vergangenen Jahren vielseitig – er war unter anderem als Gastgeber von "Edins Neo Night" bei ZDFneo zu sehen, bevor das Format nach zwei Staffeln endete. Nun konzentriert sich Edin wieder voll auf seine Schauspielkarriere und machte im Gespräch mit Barbara klar, worauf es ihm bei Action am Set wirklich ankommt: Kontrolle, Präzision und Rücksicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edin Hasanović, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ARD Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) spielen im Tatort Frankfurt

Anzeige Anzeige

Getty Images Edin Hasanovic bei der "Im Westen nichts Neues"-Premiere