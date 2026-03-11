Will Herzogin Meghan mit ihrer Marke weltweit expandieren?

Herzogin Meghan (44) bremst die Gerüchteküche um eine weltweite Expansion ihrer Marke As Ever aus. Nachdem Berichte die Runde machten, sie wolle ihre Produkte bald auch in Australien anbieten und dazu gemeinsam mit Prinz Harry (41) nach Sydney und Melbourne reisen, stellte ihr Team klar, dass daran derzeit nichts Konkretes dran ist. Ein Sprecher von As Ever sagte laut Us Weekly: "Es wurden keine Entscheidungen darüber getroffen, wann oder wo eine internationale Expansion stattfinden könnte."

Die Spekulationen entstanden durch einen Bericht von ITV News, der einen Australien-Trip im Zeichen der As-Ever-Expansion andeutete. Ebenfalls wurde bekannt, dass Netflix die Zusammenarbeit mit dem Lifestyleprojekt beendet hat. Eine Branchenquelle erklärte gegenüber Page Six: "Ihre Show ging nicht weiter, daher ergab es keinen Sinn, die Partnerschaft fortzusetzen." Gemeint ist die Show "With Love, Meghan", die nicht verlängert wird. Netflix selbst fand wertschätzende Worte: "Meghans Leidenschaft, alltägliche Momente auf schöne und zugleich einfache Weise aufzuwerten, inspirierte die Entstehung der Marke As Ever, und wir freuen uns, eine Rolle dabei gespielt zu haben, diese Vision zum Leben zu erwecken." Ein Pressesprecher von As Ever betonte in einem Statement gegenüber dem Magazin, dass man dem Streaming-Giganten für die Unterstützung sehr dankbar sei. Zudem habe die Marke "bedeutendes und schnelles Wachstum" erlebt: "As Ever ist jetzt bereit, auf eigenen Beinen zu stehen. Der Eintritt in neue Märkte ist ein wohlüberlegter Prozess, aber es ist etwas, das die Marke in dieser nächsten Phase ihres Wachstums mit Begeisterung erkunden möchte. Bleibt dran."

Mitte April werden Meghan und Harry nach Sydney und Melbourne reisen, um dort an privaten, geschäftlichen und philanthropischen Veranstaltungen teilzunehmen. Weitere Details zu den geplanten Terminen sollen zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden. Die gemeinsamen Kinder Archie (6) und Lilibet (4) bleiben der Reise fern. Meghan und Harrys Weg mit Netflix begann 2020, als sie einen mehrjährigen Vertrag im Wert von 86,5 Millionen Euro mit dem Streamingdienst unterzeichnet hatten - etwa neun Monate, nachdem sie ihre Rolle als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie aufgaben.

Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026