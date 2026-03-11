Lily Collins zieht für ihre Tochter nach Großbritannien um

Lily Collins (36) trifft gerade eine große Entscheidung für ihre Familie. Die Schauspielerin plant gemeinsam mit ihrem Ehemann, Regisseur Charlie McDowell (42), und der gemeinsamen Tochter Tove den Umzug von Los Angeles nach London. Die einjährige Tochter steht dabei für die Emily in Paris-Darstellerin an erster Stelle. Obwohl Lily in ihrer Netflix-Serie für Frankreich schwärmt, zieht es sie privat nach Großbritannien. Dort soll Tove später auch zur Schule gehen. Besonders angetan ist die 36-Jährige dabei von den Londoner Vierteln Hampstead und Queen's Park, wie eine Quelle gegenüber der Daily Mail verrät.

Die Liebe zur britischen Hauptstadt hat Lily während ihres zwölf Wochen andauernden Engagements im West-End-Thriller "Barcelona" über Weihnachten 2024 neu entdeckt. "Lily wuchs auf dem englischen Land auf und hat viele schöne Erinnerungen daran. Sie wünscht sich dasselbe für ihre Tochter", erklärt die Quelle weiter. Für Tove und ihre Eltern könnte London damit schon bald zum neuen Zuhause werden. Die kleine Familie will offenbar in der britischen Metropole neu durchstarten.

Neben den Vorbereitungen auf den Umzug nach London gab es für Lily kürzlich noch einen weiteren Grund zur Freude. Drei Jahre nach dem Diebstahl hat die Schauspielerin ihren wertvollen Verlobungsring wiederbekommen. "Vielen Dank an Joe the Jeweler Chicago, der dabei geholfen hat, meinen originalen Verlobungsring wiederzufinden, nachdem er vor fast drei Jahren gestohlen wurde", teilte Lily ihren Fans auf Instagram mit. Nachdem das Schmuckstück damals in einem Spa in West Hollywood spurlos verschwunden war, zeigte sie sich jetzt im Netz sichtlich glücklich – der große Diamantring funkelte wieder an ihrer Hand.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane

Instagram / lilyjcollins Lily Collins, ihre Tochter Tove und ihr Ehemann Charlie McDowell an Thanksgiving 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter