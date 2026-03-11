Nach Krebs-Krise: Antonia aus Tirol feiert ihr Comeback

Antonia aus Tirol (46) kehrt nach einem Jahr Pause wieder auf die Bühne zurück. Die Schlagersängerin hatte sich Ende 2024 bewusst dazu entschieden, ihre Karriere ruhen zu lassen, um sich vollständig der Pflege ihres schwer erkrankten Vaters Rudolf zu widmen. Bei ihm war im Januar 2025 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. "Ich habe mich dann für die Familie entschieden", erklärte Antonia gegenüber RTL. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Schutti verließ sie dafür sogar vorübergehend ihr Zuhause auf Mallorca und zog zurück in ihre Heimatstadt Linz, um für ihren Vater da sein zu können.

Für die Künstlerin stand außer Frage, dass sie die Pflege selbst übernehmen wollte. "Ich wollte Papa nicht von fremden Leuten pflegen lassen. Ich sehe ihn täglich und kümmere mich um ihn. Wir gehen zusammen spazieren, auch wenn ihm das Laufen mittlerweile sehr schwerfällt", verriet sie gegenüber der Bild-Zeitung. Die enge Bindung zu ihrem Vater, der allein lebt, war ausschlaggebend für diese Entscheidung. "Papa war immer für mich da, von ihm habe ich mein musikalisches Talent und jetzt ist es an der Zeit, nur für ihn da zu sein", erklärte Antonia weiter. Nach einem Jahr intensiver Betreuung gibt es mittlerweile vorsichtige Entwarnung – Rudolfs Zustand hat sich stabilisiert.

Nachdem sie sämtliche Termine gecancelt und sogar ihr geplantes Jubiläumskonzert abgesagt hatte, um rund um die Uhr für ihren Vater da zu sein, fühlt sich Antonia nun bereit für einen Neustart. "Und jetzt ist 2026 sozusagen der Startschuss wieder für Antonia aus Tirol, für meinen Schlager", verkündete sie ihr Comeback. Zum Neuanfang präsentiert die gebürtige Linzerin eine aufgefrischte Version ihres Hits "1000 Träume weit (Torneró)" aus dem Jahr 2008. "Der Song ist für mich immer noch sehr wichtig", begründete sie die Wahl. Nach 4.000 Auftritten in 25 Jahren tourt Antonia nun wieder durch Polen, Slowenien, die Schweiz sowie Deutschland und Österreich. Auch eine Rückkehr an den Ballermann auf Mallorca scheint nach dieser schweren Zeit nicht mehr ausgeschlossen.

Walter Pernkopf / picturedesk.co Sängerin Antonia aus Tirol

Getty Images Sängerin Antonia aus Tirol

ActionPress Antonia aus Tirol im November 2019