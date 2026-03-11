Dakota Johnson lässt für Calvin Klein alle Hüllen fallen

Dakota Johnson (36) präsentiert sich in einer neuen Kampagne für Calvin Klein (83) von ihrer verführerischsten Seite. Die Schauspielerin posiert in dem Shooting sowohl oben ohne als auch zeitweise ganz ohne Kleidung. Dabei trägt sie zunächst eine hochgeschnittene Jeans ohne Oberteil, bevor sie später die Hose auszieht und in schwarzer Unterwäsche der Marke zu sehen ist. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Als Requisiten dienen unter anderem Granatäpfel, Kaffeebohnen und ein Klavier, auf dem sich die 36-Jährige drapiert. Die Aufnahmen lassen wenig der Fantasie übrig und zeigen Dakota in entspannten, aber sinnlichen Posen.

Im Gespräch mit Elle verriet Dakota, warum sie sich für die Zusammenarbeit mit Calvin entschieden hat. "Mit Calvin zu diesem Zeitpunkt zu arbeiten, fühlt sich sehr symbiotisch an mit dem Punkt, an dem ich gerade in meinem Leben bin", erklärte die Schauspielerin. Sie befinde sich an einem Punkt ihrer Weiblichkeit, an dem sie sich sehr ruhig und zentriert fühle. Dakota betonte, dass sie viel Zeit zu Hause verbringe und sich sehr wohl in ihrem Körper fühle. Die Denim- und Unterwäsche-Kampagne im Ton einer sehr entspannten Sinnlichkeit sei einfach eine Art Wahrheit dessen, wo sie sich gerade befinde.

Auch privat lief es für Dakota zuletzt offenbar rund. Vor etwa zwei Monaten sorgte die Schauspielerin in Los Angeles für Schlagzeilen, als sie Hand in Hand mit Sänger Tucker Pillsbury, bekannt als Role Model (28), aus einem beliebten Restaurant kam. Wie Paparazzi-Bilder zeigten, die TMZ vorliegen, wirkten die beiden vertraut und ausgelassen, lachten gemeinsam und genossen einen entspannten Abend in der Stadt der Engel. Nach dem Dinner folgte ein lockerer Stadtbummel, bei dem sich Dakota und der Musiker ganz ungeniert ihre Zuneigung zeigten.

Getty Images Dakota Johnson beim "Caring for Woman"-Dinner, September 2025

Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025

Getty Images Role Model, September 2025