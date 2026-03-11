Maurice Dziwak verrät: So hält ihn seine Tochter auf Trab

Maurice Dziwak (27) hat jetzt offen über seinen Alltag als Zweifachpapa gesprochen – und dabei verraten, wie unterschiedlich seine beiden Kinder ticken. Der Realitystar ist im Januar 2026 Vater einer kleinen Tochter geworden und hatte bereits zuvor einen Sohn. Im Gespräch mit Promiflash beschreibt Maurice, wie sich seine beiden Sprösslinge schon jetzt charakterlich voneinander unterscheiden und wie sehr ihn diese Gegensätze im Familienalltag auf Trab halten. Besonders bei seiner Jüngsten kommt der 27-Jährige aus dem Staunen nicht heraus.

Maurice erklärt, dass seine Tochter von Anfang an deutlich aktiver unterwegs ist als ihr großer Bruder. "Ich muss sagen, die Kleine ist schon pfiffig. Der Kleine ist eher so ein Gemütlicher, musst du dir vorstellen. Aber die Kleine, die will jetzt schon alles erleben und erkunden", schwärmt der Influencer. Und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu, dass diese Eigenschaft für Mädchen typisch sein soll. Dass es mit dem Älterwerden und dem Einsetzen der Pubertät später nicht gerade ruhiger werden dürfte, ist dem Realitystar schon jetzt klar: "Ja, das werden dann schwierige Zeiten und anstrengende Zeiten, muss ich sagen. [...] Wenn sie nach meiner Frau kommt – meine Frau ist wunderschön – dann habe ich Probleme. Da habe ich Kopfschmerzen. Aber kriegen wir schon alles hin."

Wem die Kinder ähnlicher sehen, hatte Maurice tatsächlich schon vor wenigen Wochen offenbart. Im Promiflash-Interview erklärte der Familienvater, dass seine Gene eindeutig die Überhand hätten. "Es ist bedauerlich, weil ich hoffe, die kleine Maus kommt nach meiner Frau, weil sie wunderschön ist", schilderte der Realitystar ehrlich. Mit einem Augenzwinkern betonte er jedoch auch damals schon: "Meine Frau ist so schön, da habe ich natürlich Probleme, weil ich immer darauf aufpassen muss – weil die Jungs ja dann durchdrehen."

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "The 50" Staffel drei, März 2026

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra