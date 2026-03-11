So geht Jana-Maria Herz bei "The 50" mit Ex Umut Tekin um

Jana-Maria Herz (34) stellt sich bei der dritten Staffel von The 50 einer ganz besonderen Herausforderung: Die Reality-TV-Bekanntheit trifft dort auf keinen Geringeren als ihren Ex-Partner Umut Tekin (28). Im Gespräch mit Promiflash plaudert Jana-Maria nun freimütig über das heutige Verhältnis zu dem einschlägig bekannten Realitystar und die Erfahrung, gemeinsam mit ihm wieder vor der Kamera zu stehen. Die TV-Bekanntheit macht dabei unmissverständlich klar, dass zwischen ihr und Umut zwar keine offene Feindschaft besteht, die beiden aber in diesem Leben gewiss keine Freunde mehr werden. Statt Rosenkrieg herrscht eher respektvolle Distanz – und dennoch scheint die gemeinsame Vergangenheit auch heute noch eine wichtige Rolle zu spielen.

Im Interview ordnet Jana-Maria ihre Gefühle zu ihrem Ex genauer ein und findet dabei deutliche Worte. "Ich würde sagen, zwischen mir und Umut fließt kein böses Blut", betont sie zunächst und nimmt damit möglichen Streitgerüchten den Wind aus den Segeln. Gleichzeitig stellt sie klar: "Wir werden keine besten Freunde – niemals mehr. Weil einfach viel zu viel passiert ist." Die Realitybekanntheit erinnert daran, dass Umut für sie ganz klar ein Ex-Freund bleibt, und spricht offen an, dass in der Vergangenheit "viel Scheiße passiert" sei. Dennoch habe sie ihm gegenüber "noch ein gutes Gefühl", weil sie ihn gut kenne und wisse, wie er tickt – darum sehe sie ihn auch als Mitstreiter in der Show als "guten Bekannten".

Die besondere Dynamik zwischen Jana-Maria und Umut bekommt durch das Wiedersehen bei "The 50" eine zusätzliche Brisanz. Beide haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie mit intensiven Gefühlen, Kameradruck und Gruppenspielen umgehen können. Für Jana-Maria ist es nicht das erste Mal, dass ihr Liebesleben in der Öffentlichkeit stattfindet – ihre Beziehungen und Flirts wurden bereits in anderen TV-Formaten von den Zuschauern hautnah mitverfolgt. Umso wichtiger scheint es ihr nun zu sein, klare Grenzen zu ziehen und ihre frühere Beziehung zu Umut als abgeschlossenen Lebensabschnitt zu sehen, den sie zwar nicht verdrängt, aber für sich neu einordnet. So bleibt von der einstigen Liebe heute vor allem eine komplizierte, aber respektvolle Bekanntschaft, die nun von Fans erneut im grellen Scheinwerferlicht eines Realityformats unter die Lupe genommen werden darf.

Collage: Instagram, Instagram Collage: Jana-Maria Herz und Umut Tekin

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Imago Jana-Maria Herz, März 2026