Priyanka Chopra plaudert aus: Warum ihre Popkarriere floppte

Priyanka Chopra (43) hat sich offen über ihre gescheiterte Karriere als Popsängerin geäußert. Die Schauspielerin versuchte sich Anfang der 2010er-Jahre an einem musikalischen Durchbruch und veröffentlichte 2012 den Song "In My City" mit Will.i.am (50) sowie 2013 "Exotic" mit Pitbull (45). Während "In My City" in ihrer Heimat Indien ein Hit wurde, blieb "Exotic" hinter den Erwartungen zurück, und ihre Fusion-Pop-Songs konnten das internationale Publikum nicht überzeugen. "Ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht dafür gemacht war und zu meinem Hauptjob als Schauspielerin zurückkehren sollte", erklärte die 43-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Magazin Marie Claire.

Trotz der Unterstützung durch namhafte Künstler und der Tatsache, dass ihr persönlicher Artists-and-Repertoire-Vertreter der legendäre Interscope-Mitgründer Jimmy Iovine (73) war, verlief ihre Popkarriere im Sande. "Klar kann ich die Note nicht treffen, weil Pitbull oder Dr. Dre direkt dort sitzen", witzelte Priyanka über die damalige Zeit. Rund 40 unveröffentlichte Songs aus dieser Phase lagern noch heute in einem Tresor – nicht einmal ihr Ehemann Nick Jonas (33), der selbst als Mitglied der Jonas Brothers zu Ruhm kam, durfte sie bislang hören. "Sie liegen irgendwo in einem Tresor, bis ich die Zuversicht finde, sie wieder herauszuholen", verriet sie.

Priyanka blickte im Interview auch auf die "furchtlose, unerschütterliche Zuversicht" zurück, die sie damals zu diesem Schritt bewogen hatte. Nach ihrer Krönung zur Miss World 2000 wurde sie zum Star in Bollywood-Filmen und erweiterte ihre Schauspielkarriere später auch nach Hollywood. Seit der Geburt ihrer Tochter Malti, die im Januar 2022 per Leihmutter zur Welt kam, haben sich ihre Prioritäten verlagert. "Ich hatte früher den Wunsch, alle Bälle zu jonglieren und alles zu machen, aber jetzt höre ich viel mehr auf mein Bauchgefühl", erklärte die Schauspielerin. Aktuell konzentriert sie sich wieder auf ihre Filmkarriere und dreht mit Regisseur S.S. Rajamouli das Projekt "Varanasi", das 2027 erscheinen soll.

Imago Priyanka Chopra Jonas posiert in einem cremefarbenen Blumenkleid in Mumbai, 10. Dezember 2025

Getty Images Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan in Mumbai, Februar 2011

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Weltpremiere von "The Bluff"