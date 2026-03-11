Tom Cruise deutet "Mission: Impossible"-Fortsetzung an

Tom Cruise (63) hat bei den Saturn Awards in Los Angeles am Sonntagabend nicht nur zwei Trophäen abgeräumt, sondern auch ein überraschendes Versprechen an die Fans gerichtet. Bei der 53. Verleihung der Preise, die das Beste aus Genrefilmen ehren, holte sich der Actionheld den Award als bester Filmschauspieler für seine achte Darstellung des Ethan Hunt in "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Auch der Film selbst durfte sich laut Hello Magazine über die Auszeichnung als bester Action- und Abenteuerfilm freuen. Als Tom, der seine waghalsigen Stunts in der Regel selbst absolviert, die Bühne betrat, um seinen Preis entgegenzunehmen, gab es Standing Ovations vom Publikum. Und dann machte er eine Ansage, die aufhorchen ließ: "Noch viele weitere kommen", kündigte er bezüglich der Zukunft der "Mission: Impossible"-Reihe an.

Allerdings ließ der Star offen, ob er selbst weiterhin Teil der Franchise bleiben wird. Bislang hatte Tom das achte "Mission: Impossible"-Abenteuer als sein letztes angekündigt. In seiner Dankesrede scherzte er über die enge Zusammenarbeit mit Regisseur Christopher McQuarrie: "Danke McQ, dass du versucht hast, mich all die Jahre so oft umzubringen. Ich schätze es." Weiter schwärmte der Top Gun-Star, der wohl seine Wahlheimat London für die USA verlässt: "Ich fühle mich so privilegiert, das tun zu können, was ich tue. Es ist ziemlich offensichtlich, dass ich Filme liebe, ich liebe sie. Und ich habe es noch mehr geliebt, sie zu machen. Und ich liebe das Publikum dafür, dass es mir erlaubt, es immer noch zu tun." Später kehrte Tom noch einmal auf die Bühne zurück, um Christopher den Visionary Award zu überreichen.

Bei den Saturn Awards wurden noch weitere Stars und Projekte ausgezeichnet. James Cameron (71) triumphierte mit "Avatar: Fire and Ash", dem dritten Teil seiner Avatar-Reihe, der gleich fünf Trophäen einheimste. Darunter waren die Preise für den besten Science-Fiction-Film, die beste Regie und das beste Drehbuch. Auch Elle Fanning (27) wurde für ihre Rolle in "Predator: Badlands" geehrt, während Sigourney Weaver (76) für "Dust Bunny" ausgezeichnet wurde. Tom, der Vater von drei Kindern ist, hatte bei der Premiere von "The Final Reckoning" im Mai 2025 gegenüber dem Magazin People erklärt, dass der Film die Kulmination von 30 Jahren sei. "Wir hatten eine großartige Zeit dabei und es hat viel Spaß gemacht und ich möchte nur, dass ihr alle es genießt", sagte der Ex-Mann von Nicole Kidman (58) damals.

Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

IMAGO / Landmark Media Tom Cruise und Nicole Kidman