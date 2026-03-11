Hilary Duff offenbart: Drama um ihre Eltern belastet sie

Hilary Duff (38) hat in einem Podcast-Auftritt über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater und die Auswirkungen der Scheidung ihrer Eltern gesprochen. In der Sendung "On Purpose with Jay Shetty" offenbarte die Schauspielerin kürzlich, dass die Trennung ihrer Eltern Robert und Susan Duff im Jahr 2008 sie noch heute belastet. "Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich etwa achtzehn war. Und das war wirklich eine harte Zeit", erzählte sie. Hilary fühlte sich damals bereits erwachsen und quälte sich mit der Frage, ob ihre Eltern nur wegen ihr und ihrer Schwester zusammengeblieben waren. "Dann hast du Schuldgefühle, dass sie unglücklich waren", beschrieb die ehemalige Disney-Star ihre Gefühlslage.

Die Zeit nach der Scheidung ihrer Eltern war für Hilary besonders schwer. Sie beobachtete, wie ihre Eltern miteinander umgingen und beschrieb, dass "es viel Streit gab" und die beiden "nicht ehrlich zueinander sein" konnten. Die Situation spitzte sich so weit zu, dass sie nicht einmal mehr im selben Raum sein konnten. Diese Erfahrung prägte Hilary nachhaltig und beeinflusste auch ihre eigene Scheidung von Eishockeyspieler Mike Comrie (45) im Jahr 2016. "Als es für mich zur Scheidung kam, sagte ich mir: 'Das werde ich nicht haben'", erklärte sie im Podcast. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie Sohn Luca hat, versucht sie seither, Feiertage so oft wie möglich zusammen zu verbringen. Das sei nicht immer einfach gewesen, aber "es fühlte sich viel leichter an als die Alternative".

Heute hat Hilary kaum noch Kontakt zu ihrem Vater Robert. "Wir sprechen nicht sehr oft miteinander", gab sie zu und ergänzte, dass ihr durch die Entfremdung "eine ganze Menge Antworten" fehlten. "Es ist wirklich hart, wenn eine Familie sehr dramatisch auseinanderbricht. Es ist schwer, manchmal den Weg zurückzufinden. Und manche Menschen wollen es, und manche nicht", sagte die Sängerin. Hilary ist inzwischen erneut verheiratet und hat mit ihrem Mann Matthew Koma (38), einem Produzenten von Grammy-prämierten Hits wie "Clarity" von Zedd, drei weitere Kinder. Die Beziehung zu ihrer Schwester Haylie Duff (41) scheint ebenfalls kompliziert zu sein. In einem Interview mit Glamour sprach Hilary vor Kurzem über ihre Familie und deutete an, dass einige Songs ihres aktuellen Albums "Luck... or Something" von diesen komplizierten Familienverhältnissen handeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Michael Buckner / Getty Images Hilary Duff und Mike Comrie 2012 bei einer Veranstaltung in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary und Haylie Duff