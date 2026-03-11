Harvey Weinstein gönnt Ex Georgina ihr neues Liebesglück

Harvey Weinstein (73) meldet sich aus dem Gefängnis mit überraschend versöhnlichen Tönen zu Wort: In einem neuen Interview mit Hollywood Reporter spricht der frühere Produzent und verurteilte Sexualstraftäter über seine Ex-Frau Georgina Chapman (49) und ihren Partner Adrien Brody (52). Georgina ist seit 2020 mit dem Oscarpreisträger liiert – die beiden leben mit Georginas Kindern aus ihrer Ehe mit Harvey zusammen. Rückblickend auf Adriens Oscar-Rede 2025, in der der Schauspieler seiner Partnerin und ihren Kids dankte, betont Harvey nun, er sei wegen der Worte keineswegs verletzt gewesen – im Gegenteil: Er sei dankbar, dass seine Kinder während seiner Abwesenheit so gut umsorgt würden.

Im Gespräch, das Harvey aus dem Hochsicherheitsgefängnis Rikers Island heraus führte, wo er derzeit eine 16-jährige Haftstrafe wegen Sexualstraftaten verbüßt, machte er deutlich, wie er heute auf das neue Familienmodell blickt: "Georgina hat meinetwegen furchtbar gelitten. Ich bin froh, dass sie endlich etwas Glück gefunden hat." Harvey und Georgina waren von 2007 bis 2021 verheiratet, hatten sich aber bereits 2017 nach Aufkeimen der ersten Vorwürfe getrennt. Gemeinsam haben sie Tochter India und Sohn Dashiell. Obwohl die Ex-Partner nicht mehr miteinander sprechen, ermöglicht die Designerin nach Harveys Angaben weiterhin Kontakte zu den Kindern. Gleichzeitig drückte Harvey Reue darüber aus, wie sich seine Taten auf Georgina auswirkten: Viele Frauen, die sie "so wunderschön eingekleidet" habe, hätten sich abgewandt. "Es tut mir leid, dass sie so einen schlechten Ruf bekam. Sie wusste nichts von dem, was ich tat. Ich war ein Meister der Täuschung", sagt er heute.

Georgina und Adrien wurden 2019 erstmals miteinander in Verbindung gebracht. Nur wenig später, im Februar 2020, bestätigte People schließlich die Beziehung der beiden. Seitdem gelten die Designerin und der renommierte Schauspieler als unzertrennliche Einheit. Nach seinem Oscar als Bester Hauptdarsteller für "The Brutalist" widmete Adrien seiner Liebsten auf der Bühne die rührenden Worte: "Ich teile das mit meiner großartigen Partnerin Georgina, die nicht nur mein Selbstwertgefühl neu belebt hat, sondern auch mein Gefühl für Wert und Werte."

Getty Images / Tommaso Boddi Harvey Weinstein bei einer Aftsershowparty der Golden Globes 2017

Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman bei den Oscars im Februar 2025

Getty Images Harvey Weinstein im Mai 2025