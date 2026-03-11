Nach One Direction: Harry Styles schützt sein Privatleben

Harry Styles (32) hat sich in einem Interview über sein Leben nach One Direction geöffnet. Der Sänger, der mit nur 16 Jahren als Teil der erfolgreichen Boyband bekannt wurde, erinnerte sich daran, wie er und seine Bandkollegen Louis Tomlinson (34), Niall Horan (32), Liam Payne (†31) und Zayn Malik (33) damals regelrecht dazu angehalten wurden, der Öffentlichkeit intime Einblicke in ihr Privatleben zu geben. Im Podcast "Q with Tom Power" erklärte der 32-Jährige nun, dass er durch seine Solokarriere gelernt habe, deutlich privater zu sein. "Als ich mit der Band anfing, wurden wir quasi dazu ermutigt, viel von uns selbst preiszugeben, um die Leute uns kennenlernen zu lassen", erzählte Harry.

Nach dem Ausstieg von Zayn im Jahr 2015 und der anschließenden Bandpause ab 2016 startete der Musiker seine eigene Karriere – und mit ihr einen neuen Umgang mit seinem Privatleben. "Als ich dann an meinem eigenen Material arbeitete, habe ich gelernt, womit ich mich wohlfühle, und versucht, Teile meines Privatlebens privater zu halten", berichtete er im Podcast. Harry betonte, dass er durch seine Erfahrungen in der Öffentlichkeit herausgefunden habe, welche Grenzen er ziehen möchte und was er wirklich mit der breiten Masse teilen will. Parallel dazu sprach Harry im Magazin Runner’s World über die Kehrseite des Ruhms: Der Megastar fühlt sich durch seine Bekanntheit manchmal isoliert. Laufen wurde für ihn zum Ausgleich – beim Training für einen Marathon sei er stundenlang allein unterwegs gewesen und konnte all die Eindrücke der großen Stadien, Clubs und Reisen verarbeiten.

Der Sänger hatte nach seiner letzten großen Tour "Love On Tour", die im Juli 2023 nach sieben Etappen in drei Jahren und mit mehr als 150 Shows endete, eine längere Auszeit genommen. In dieser Zeit reiste er viel, besuchte Konzerte und verbrachte Zeit mit seinen Liebsten. Nun ist Harry mit neuem Album und einer anstehenden Tournee zurück. Seine "Together Together"-Tour umfasst 67 Shows in sieben Städten, darunter London, Amsterdam und New York City. Sein viertes Studioalbum "Kiss All The Time, Disco Occasionally" ist bereits erschienen, und Harry gab in Manchester sein erstes Konzert nach der dreijährigen Pause.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images One Direction-Stars Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan, 2014

Anzeige Anzeige

Imago Harry Styles läuft den 51. Berlin-Marathon am 21. September 2025 in Berlin