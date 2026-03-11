"Autsch": Simone Lugner litt bei neuestem Beauty-Eingriff

Simone Lugner hat sich in Wien einem Beauty-Eingriff unterzogen und ihre Follower auf Instagram direkt daran teilhaben lassen. Die Witwe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) besuchte die renommierte Schönheitschirurgin Dr. Sabine Apfolterer, um sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Auf ihrem Instagram-Profil schrieb die 43-Jährige vorab: "Meine Lippen darf zurzeit nur eine einzige Frau berühren", und machte damit auf den anstehenden Termin aufmerksam. Mit Vorher- und Nachher-Fotos sowie einem Schnappschuss, der während des Eingriffs entstanden ist, dokumentierte Simone den gesamten Prozess für ihre Follower.

Ganz schmerzfrei verlief die Behandlung jedoch nicht, wie die Witwe nach dem Eingriff in einem weiteren Post zugab. "Autsch, aber hey – ich liebe das Ergebnis", schrieb sie auf Instagram und zeigte sich trotz der Schmerzen zufrieden mit ihrem frischen Lächeln. Ein Geheimnis macht Simone aus ihren Beauty-Eingriffen ohnehin nicht – im Gegenteil: Sie nimmt ihre Follower regelmäßig bei jedem Schritt ihrer persönlichen Veränderungen mit und präsentiert offen die Ergebnisse ihrer Besuche bei der Wiener Schönheitschirurgin.

In den vergangenen Wochen hatte Simone einen regelrechten Partymarathon absolviert und war von Event zu Event geeilt, bis sie eine hartnäckige Erkältung ausbremste. Die Lugner-Witwe musste damals alle gesellschaftlichen Verpflichtungen absagen und sich ins Krankenbett zurückziehen. Mittlerweile scheint sie sich jedoch wieder erholt zu haben und gönnt sich nun mit dem Beauty-Update bei Dr. Apfolterer eine kleine Veränderung. Simone ist bekannt dafür, offen mit ihren äußerlichen Veränderungen umzugehen und ihre Community auf diesem Weg mitzunehmen.

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

Instagram / simone_lugner Simone Lugner nach Beauty-Eingriff, März 2026

Imago Simone Lugner im Wiener Rathaus

