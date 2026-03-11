Wow: Kim Turnbull begeistert im Victoria-Beckham-Kleid

Kim Turnbull hat ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihren luxuriösen Aufenthalt im legendären Venice Simplon-Orient-Express gewährt. Die DJ reiste am Montag in dem opulenten Zug von Paris nach Venedig und übernachtete in der exklusiven La Lacs Grand Suite, die mit über 6.300 Euro pro Nacht zu Buche schlägt. Für ein Spiegel-Selfie aus ihrer Suite posierte Kim in einem schwarzen Spitzenkleid von Victoria Beckham (51) und zeigte damit ihre Unterstützung für die Mutter ihres Freundes Romeo Beckham (23). Zu ihrem glamourösen Auftritt teilte die Influencerin auch ein Foto ihrer mitgebrachten Chanel-Handtaschen, die sie scherzhaft "Die Kids" nannte und deren Gesamtwert auf knapp 30.000 Euro geschätzt wird.

Während Kim durch die italienischen Dolomiten und Innsbruck reiste und sich an mehrgängigen Menüs erfreute, machte ihr Freund Romeo ebenfalls Schlagzeilen auf Instagram. Der 23-Jährige postete ein heißes Oben-ohne-Foto, auf dem er lässig in einem Sessel posiert und nur eine tief sitzende Jeans trägt, während er seine muskulöse, tätowierte Brust zur Schau stellt. Das provokante Bild kam auch bei Kim gut an, die in den Kommentaren scherzhaft "Danke" schrieb. Erst vor Kurzem hatte Romeo am Internationalen Frauentag seine Zuneigung zu seiner Freundin öffentlich gemacht, als er ein verliebtes Foto von beiden teilte und schrieb: "Alles Gute zum Frauentag an meine Liebe."

Das Paar kam erstmals Ende 2024 zusammen, nachdem sie sich zunächst sieben Monate lang gedatet hatten. Nach einer kurzen Trennung im Juni vergangenen Jahres fanden Kim und Romeo im Oktober wieder zueinander. Die Suite im Orient Express, in der Kim während ihrer Reise wohnte, verfügt über ein eigenes Bad, einen Wohnbereich, ein Doppelbett, Fußbodenheizung sowie einen 24-Stunden-Kabinen-Service mit privatem Dining und frei fließendem Champagner. Unter den Chanel-Taschen, die das Model mit auf die Reise genommen hatte, befand sich unter anderem die große klassische Stepptasche der Marke, die für 11.000 Euro verkauft wird, sowie eine limitierte Mini-Flap-Tasche aus dem Jahr 2021 in Blau und Pink.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_turnbull Kim Turnball, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Freundin Kim, Februar 2025