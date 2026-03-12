Jill Duggar spricht über die Beerdigung ihrer Tochter

Jill Duggar Dillard (34) und ihr Ehemann Derick Dillard haben in bewegenden Worten über den Verlust ihrer Tochter Isla Marie gesprochen. In der neuen Episode des Podcasts ihrer Schwester Jinger Duggar, "The Jinger & Jeremy Podcast", erinnerte sich die 34-Jährige an die Trauerfeier, die sie für ihr Kind organisiert hatten. "Wir haben eine Beerdigung geplant, weil das etwas war, das wir wirklich wollten", erzählte Jill. Sie betonte, dass es egal sei, in welcher Schwangerschaftswoche man sein Baby verliere – wichtig sei nur, dass man die Erinnerung an das Leben des Kindes auf eine bedeutsame Weise bewahre. Jill und Derick, die gemeinsam drei Söhne haben, hatten im April 2024 in einem Statement in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass ihre Tochter einen Monat zuvor im Mutterleib verstorben war.

Die Trauerfeier sei für die Familie eine wichtige Möglichkeit gewesen, auf greifbare Weise Abschied zu nehmen. "Ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Schwangerschaft gibt es staatliche Gesetze, die vorschreiben, dass man das Baby auf eine bestimmte Weise beerdigen muss", erklärte Jill im Podcast. Eine Freundin, die für die Organisation Holy Sews arbeitet, die vorzeitig hergestellte Kleidung für Beerdigungen von Säuglingen zur Verfügung stellt, habe ein Outfit für Islas Trauerfeier besorgt. "Sie ist über sich hinausgewachsen. Sie hat unsere kleine Decke bestickt", erinnerte sich Jill dankbar. Auch das Krankenhaus habe Dinge wie Erinnerungsteller bereitgestellt, und eine Freundin habe der Familie eine kleine Erinnerungsbox gegeben. Die Familie besuchte gemeinsam den Friedhof, auf dem Isla beigesetzt wurde. "Die meisten Friedhöfe haben einen Bereich für Babys, den sie oft unabhängig von der Schwangerschaftsdauer anbieten, wenn das Kind unter einem Jahr alt ist", so Jill.

Jill hatte zuvor miterlebt, wie ihre Mutter Michelle Duggar und mehrere ihrer Schwestern nach eigenen Schwangerschaftsverlusten trauerten. Michelle hatte 2011 eine Fehlgeburt mit ihrem und Jim Bob Duggars 20. Kind erlitten, bevor auch mehrere ihrer Töchter ähnliche Verluste erlebten. "Ich hatte andere Menschen gesehen, also konnte ich einige dieser Erfahrungen einbeziehen und hatte dankenswerterweise mehr Wissen und mehr Ressourcen zur Hand", sagte Jill. Die Rückkehr nach Hause ohne ihr Baby sei für sie besonders schwer gewesen. "Es war, als hätte ich mein Kind irgendwo verloren und könnte es nicht finden und wollte, dass es nach Hause kommt", beschrieb die ehemalige "Counting On"-Darstellerin weinend ihre Gefühle. Die Trauerfeier habe ihr jedoch Trost gespendet.

Anzeige Anzeige

Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard, Autorin

Anzeige Anzeige

Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard mit ihrem Mann Derick

Steht ihr hinter Jills Botschaft: Jede Schwangerschaft zählt – unabhängig von der Woche? Ja, eine wichtige und tröstliche Botschaft. Grundsätzlich ja, aber jede Familie trauert anders. Ergebnis anzeigen