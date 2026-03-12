Javi Marroquin und Lauren feiern Geburt ihres dritten Babys

Javi Marroquin und seine Ehefrau Lauren sind zum dritten Mal gemeinsam Eltern geworden. Das Paar verkündete die Geburt ihres Sohnes jetzt über Instagram und teilte die Nachricht mit einem emotionalen Beitrag. "Die beste Überraschung unseres Lebens und das süßeste große Finale", schrieben die beiden zu der freudigen Verkündung. Für den Teen Mom-Star ist es bereits das vierte Kind – aus seiner vorherigen Ehe mit Kailyn Lowry (33) hat Javi bereits den elfjährigen Sohn Lincoln. Mit Lauren hat er nun drei gemeinsame Kinder, neben dem Neugeborenen sind das der sechsjährige Eli und die 14 Monate alte Maizee.

Die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes markiert für das Paar einen besonderen Meilenstein. Bereits im August hatten Javi und Lauren über soziale Medien verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Damals bezeichnete Javi die Schwangerschaft als "das schönste Andenken von den Flitterwochen" und schwärmte von seiner Frau: "Du bist die stärkste Frau, die ich kenne, und wir sind mehr als glücklich." Lauren postete ebenfalls ein Foto und betitelte das Baby bereits damals als ihr "großes Finale" – eine Umschreibung, die das Paar nun auch für die Geburtsverkündung verwendete.

Javi und Lauren hatten im April 2025 in Vero Beach, Florida, den Bund fürs Leben geschlossen. Die Zeremonie war eine intime Angelegenheit im kleinen Kreis – lediglich Laurens Vater, die Kinder des Paares und der Pastor waren anwesend. Die Entscheidung zur Hochzeit sei kurzfristig gefallen, als ihre Lieblingsfotografin überraschend einen freien Termin hatte, verriet Lauren damals in ihren Instagram-Stories. Im Juni folgte dann eine größere Feier mit Familie und Freunden, bei der das Paar seine Liebe im größeren Rahmen zelebrierte.

Instagram / javim9 Javi Marroquin und Lauren Comeau, Oktober 2024

Instagram / javim9 Javi Marroquin und seine Ehefrau Lauren Marroquin mit ihrem Baby, März 2026

Instagram / lauren3elizabeth Javi Marroquin und Lauren Comeau mit ihren Kindern, 2024

