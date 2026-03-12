Eric Stehfest bandelt mit Franzi an: So steht Ex Edith dazu

Bei Promis unter Palmen knistert es aktuell gewaltig: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) kommen sich in der Reality-TV-Villa näher – doch das Label "Liebespaar" wollen sie sich bisher noch nicht offiziell geben. Besonders brisant: Mit von der Partie ist auch Erics Ex-Frau Edith Stehfest (30), mit der er zwei Kinder hat. Im YouTube-Format von Ramon Wagner spricht Edith nun offen darüber, was sie von der Romanze zwischen Eric und Franzi hält – und gibt sich dabei überraschend gelassen: Sie betont, den Flirt ihres Ex nicht nur zu akzeptieren, sondern darin sogar eine Chance für mehr Ruhe im gemeinsamen Familienalltag zu sehen.

Im Gespräch mit Ramon erklärt Edith: "Irgendwann war ich so: 'Ich wünsche mir, dass er eine Neue hat.'" Wichtig sei ihr dabei nur, dass Erics künftige Partnerin keine "Gefahr" für die Kinder darstelle. Zugleich betont sie, dass sie Eric als Vater voll vertraut: Er würde ohnehin niemals zulassen, dass für die beiden Sprösslinge eine bedrohliche Situation entstehe. Gerade deshalb könne sie sich nun sogar freuen, weil die Konstellation für alle Beteiligten klarer werde: Die frühere Liebesebene sei passé, im Mittelpunkt stehe nun das gemeinsame Elternsein. Dass dieser Zustand nicht von heute auf morgen erreicht war, verschweigt Edith aber nicht – es sei "ein ganz schöner Weg" gewesen, bis sie an diesem Punkt angekommen sei.

Der "Promis unter Palmen"-Flirt scheint also vor allem eines gebracht zu haben: mehr Entspannung im Patchwork-Gefüge der Stehfests. Edith beschreibt, dass sie heute das Bild von Eric an der Seite einer anderen Frau nicht mehr belaste und sie in ihrer eigenen Entscheidung bestärkt werde, die romantische Beziehung loszulassen. Der Schauspieler war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach mit Franzi bei öffentlichen Events aufgetaucht, wo die beiden die Nähe zueinander sichtlich genossen. Während Eric und Edith nach außen hin betonen, als Team für ihre Kinder einzustehen, wächst rund um ihren aktuellen TV-Auftritt das Interesse an ihrem Beziehungsgeflecht – und daran, wie gut Co-Parenting und neue Romanzen tatsächlich miteinander vereinbar sind.

Collage: Imago, IMAGO / BOBO Collage: Eric Stehfest und Franziska Temme, Edith Stehfest

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026