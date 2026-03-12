Kylie Jenner posiert freizügig auf dem "Vanity Fair"-Cover

Kylie Jenner (28) ziert das neue Cover der Frühlingsausgabe des Magazins "Vanity Fair" und sorgt mit ihren freizügigen Aufnahmen für Aufmerksamkeit. Das am 11. März veröffentlichte Titelblatt zeigt die 28-Jährige, wie sie auf einem Bett sitzt und eine Zigarette raucht, während die Flamme ihres Feuerzeugs ihr Gesicht beleuchtet. Für den von Fotograf Mert Alas inszenierten Look trägt die Beautymogul einen Satin-BH von Dolce & Gabbana, eine Reithose von Hermès mit einem Gürtel von Balenciaga sowie Ohrringe von David Webb und eine Vintage-Uhr von Cartier. Ihr Make-up ist klassisch mit moderner Note gestaltet und umfasst weiche Lidschatten, eine matte Foundation mit betonten Wangenknochen und ein pfirsichfarbenes Nude-Rouge. Die Aufnahmen stehen unter dem Motto "Kylie on Top".

Ein weiteres Highlight des Shootings ist ein schwarz-weißes Foto, das Kylie zeigt, wie sie in High Heels und einem dramatischen Cape von Chanel durch einen eleganten Raum schreitet. Das Cape ist lediglich am Hals gebunden, darunter trägt die Influencerin nichts. Die stimmungsvoll aufgenommene Aufnahme setzt ihre Silhouette gekonnt in Szene. Auf einem dritten Bild räkelt sich Kylie verführerisch auf einem Stuhl, gekleidet in einen BH von Miu Miu, Unterwäsche von Commando und smaragdgrünen Ohrclips von Belperron, wie US Weekly berichtet.

Im begleitenden Interview gewährt Kylie einen seltenen Einblick in ihr Privatleben und ihre Zukunftspläne. Die Mutter von Tochter Stormi und Sohn Aire, die sie mit ihrem Ex Travis Scott (34) hat, verriet, dass sie sich in ihren späten Zwanzigern auf sich selbst, ihre Unternehmen und das Reisen mit ihren Kindern konzentrieren möchte. Zudem äußerte sie den Wunsch, ihre Familie zu vergrößern. Ihre Schwester Kendall Jenner (30) lobte Kylie im Interview und erklärte, dass sie "wirklich auf so eine tolle Art zu sich selbst gefunden" habe. "Sie hat sehr jung Kinder bekommen und musste schnell erwachsen werden. Aber ich habe sie noch nie so erwachsen erlebt wie jetzt. Es fühlt sich an, als wäre sie wirklich komplett in ihrer erwachsenen Version angekommen", ergänzte Kendall.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024