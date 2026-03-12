Marlene Lufen äußert sich zu Kündigungswelle im deutschen TV

Marlene Lufen (55) hat in ihrem Podcast "M wie Marlene" über die dramatische Situation in der deutschen TV-Branche gesprochen und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Die langjährige Moderatorin des "Sat.1 Frühstücksfernsehen" berichtete von massiven Kündigungswellen bei RTL und ProSiebenSat.1, von denen hunderte Mitarbeiter betroffen seien. "Ganz viele Kollegen in Köln bei RTL und ganz viele von meinen Kollegen von ProSiebenSat.1 haben ihren Job verloren", erklärte die 55-Jährige in der aktuellen Podcast-Folge. Besonders hart treffe es dabei langjährige Mitarbeiter, die teilweise über 20 Jahre in ihren Positionen tätig waren. Die Moderatorin zeigte sich erschüttert über das Ausmaß der Entlassungen: "Ich weiß es von Kollegen, dass da die Tränen geflossen sind. Hunderte von Leuten wurden gekündigt."

Als Gast hatte Marlene die Personalberaterin und Headhunterin Kristine Capek eingeladen, die auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen ihre Expertise teilt. Die Expertin beschrieb die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt ebenfalls als "dramatisch und herausfordernd" und erklärte, dass viele Betroffene angesichts zahlreicher Bewerbungen bei gleichzeitig wenigen Einstellungen an sich selbst zu zweifeln beginnen würden. Kristine gab in der Folge konkrete Ratschläge, wie Gekündigte mit der Situation umgehen können. Dabei betonte sie, wie wichtig es sei, die eigenen Stärken klar zu definieren und aktiv zu kommunizieren. Von der strategischen Positionierung über ein geschärftes Kompetenzprofil bis hin zu selbstbewussten Gehaltsverhandlungen – die Headhunterin lieferte praxisnahe Tipps für die berufliche Neuorientierung.

Marlene ist seit vielen Jahren ein festes Gesicht des deutschen Fernsehens und moderiert das "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Mit ihrem Podcast "M wie Marlene" gibt die Moderatorin regelmäßig Einblicke in verschiedene Lebensbereiche und spricht mit unterschiedlichen Gästen über aktuelle Themen. Erst kürzlich hatte sie in ihrem Format mit Schauspielerin Désirée Nosbusch (61) über das Liebesleben als reife Frau gesprochen. Die gebürtige Bremerin ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und hat eine gescheiterte Ehe hinter sich. Mit ihren offenen Worten zur aktuellen Kündigungswelle in der TV-Branche macht sie nun auf ein Thema aufmerksam, das viele ihrer Kolleginnen und Kollegen betrifft und zeigt, wie sehr sich die Medienwelt derzeit im Wandel befindet.

