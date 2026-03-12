Cassie Ventura teilt das erste Foto von Baby Nummer drei

Cassie Ventura (39) ist auf Social Media zurück und beschert ihren Fans dabei einen ganz besonderen Moment. Die Sängerin hat am Donnerstag erstmals ein Foto ihres dritten Kindes mit der Öffentlichkeit geteilt. In ihrer Instagram-Story widmete sie ihrem Ehemann Alex Fine rührende Geburtstagsgrüße zu seinem 33. Geburtstag. "Ich liebe dich, bester Freund. Alles Gute zum Geburtstag", schrieb sie zu dem schwarz-weißen Schnappschuss. Das Bild zeigt den Fitnessexperten entspannt auf einem Sofa liegend, während er den gemeinsamen Säugling und eine Babydecke auf sich ruhen lässt. Das Gesicht ihres kleinen Sohnes verdeckte Cassie mit einem roten Herz-Emoji.

Das Paar, das seit 2009 verheiratet ist, hatte den kleinen Jungen im Mai 2025 willkommen geheißen. Einen Namen für ihren jüngsten Nachwuchs haben die 39-Jährige und ihr Mann bislang nicht öffentlich gemacht. Neben dem Neugeborenen haben Cassie und Alex bereits zwei Töchter, die 2019 und 2021 zur Welt kamen. Der Post markiert zugleich Cassies erste Rückkehr auf die Social-Media-Plattform, seit ihr Ex-Freund Sean Diddy Combs (56) seine Gefängnisstrafe angetreten hat.

Cassie war zuvor in die Schlagzeilen geraten, nachdem sie 2025 im Prozess gegen Diddy ausgesagt hatte. Die Beziehung der beiden dauerte von 2007 bis 2018 und war von zahlreichen Auf und Abs geprägt. Der Rapper wurde schließlich in mehreren Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen und verbüßt derzeit eine Haftstrafe von 50 Monaten. Cassies Anwalt Douglas H. Wigdor würdigte seine Mandantin dafür, dass sie 2023 eine Zivilklage gegen Diddy eingereicht hatte. Dadurch hätten sich auch andere Personen getraut, mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit zu gehen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Cassie Ventura, Sängerin

Instagram / cassie Alex Fine und Cassie Venturas Sohn, März 2026

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016