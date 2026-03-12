Pikantes Geständnis: Abbey Clancy erzählt wilde Fantasien

Abbey Clancy (40) hat in ihrem Podcast "The Therapy Crouch" ein pikantes Geständnis gemacht und mit ihrem Ehemann Peter Crouch (45) über ihre intimsten Fantasien gesprochen. In der jüngsten Folge der Show diskutierte das Paar gemeinsam mit der Sexualpädagogin Alix Fox über seine wildesten Vorstellungen im Schlafzimmer. Als die Expertin erklärte, dass viele Menschen durch bestimmte TV-Serien, Bücher und Erotik-Literatur auf die Idee von Fantasy-Wesen wie Monstern und Minotauren stünden, zeigte sich das Model eher zurückhaltend. "Die sind mir ein bisschen zu gruselig. Ich stehe eher auf den Prinzen auf dem Pferd", erklärte die 40-Jährige in der Sendung. Dabei betonte sie jedoch, dass sie "nicht prüde" sei und offen für alle Diskussionen bleibe.

Neben klassischen Märchenprinzen hat Abbey aber auch eine ganz konkrete Fantasie für ihren Ehemann parat. Das Model verriet, dass sie Peter gerne als "sexy Wikinger" verkleidet sehen würde, um die Dinge im Schlafzimmer aufzupeppen. Die Inspiration dafür habe sie von einer Serie über nordische Krieger bekommen: "Ich würde es lieben, wenn du eifersüchtig wirst. Das einzige Mal, als du eifersüchtig warst, war, als ich diese Wikingersendung geguckt habe. Da gibt es diese Show, 'Vikings', und die sind alle unglaublich. Wikinger sind einfach faszinierend." Die Darstellung der starken und attraktiven Charaktere in der Show habe sie offenbar beeindruckt. Die Sexualpädagogin Alix lobte Abbey für ihre offene Art und dafür, dass sie genau wisse, was sie mag und was nicht, dabei aber neugierig bleibe.

Abbey und Peter sind seit 2009 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder. Das Paar gibt in seinem Podcast regelmäßig intime Einblicke in sein Privatleben und scheut dabei auch vor heiklen Themen nicht zurück. Die gebürtige Britin, die als Model und TV-Persönlichkeit bekannt wurde, sprach kürzlich auch über ihren veränderten Lebensstil. Sie habe während der Corona-Pandemie "zu viel Wein" getrunken und ihre Trinkgewohnheiten inzwischen eingeschränkt. In einem Interview erzählte sie, dass sie regelmäßig ins Fitnessstudio geht und einmal pro Woche Dressurreiten mit ihrem Pferd Enzo praktiziert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Abbey Clancy im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Abbey Clancy, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Abbey Clancy, Model, mit Ehemann Peter Crouch