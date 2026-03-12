Ansage: Tanja Makarić äußert sich zum Podcast mit Vanessa

Tanja Makarić (28) hat in einer Fragerunde auf Instagram nun ein für alle Mal klargestellt, dass sie nicht in den gemeinsamen Podcast "Girls Girls" mit Vanessa Borck (29) zurückkehren wird. Die Influencerin machte deutlich, dass sie ihre Entscheidung endgültig getroffen hat und ließ keinen Raum für Spekulationen. "Damit das Thema ein für alle Mal abgehakt ist. Ich glaube, man kann sich vorstellen, warum ich da nicht mehr mitmache", erklärte die Influencerin ihren Followern. Noch deutlicher fügte sie hinzu: "Und ich werde da nie wieder mitmachen. In dem Podcast werdet ihr mich nicht mehr sehen." Eine detaillierte Begründung für ihre klare Ansage lieferte Tanja allerdings nicht.

Die Eiszeit zwischen den beiden ehemaligen Freundinnen begann bereits vor mehreren Monaten und scheint bis heute anzuhalten. Auslöser war offenbar die Bambi-Verleihung im vergangenen Jahr, bei der Nessi ausgerechnet neben Tanjas Ex-Freund Julian Claßen (32) und dessen neuer Freundin Palina saß und sich mit den beiden ablichten ließ. Nach diesem Vorfall entfolgten sich die beiden Frauen gegenseitig auf Instagram und Tanja stieg in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem gemeinsamen Podcast aus. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte sie auf Social Media tief blicken lassen und geschrieben: "Manche Menschen zeigen dir irgendwann, wer sie wirklich sind." Sogar gemeinsame Fotos verschwanden über Nacht von ihrem Kanal.

Kurz nach dem Aus hatte sich auch Vanessa in einem Interview mit "Gossip auf die 1" zu den Hintergründen geäußert. Sie zeigte sich zurückhaltend, sprach aber von Konflikten zwischen ihr und der Influencerin, die sie lieber privat klären wolle. "Ich vermisse sie auch sehr", hatte Vanessa damals betont. Die Social-Media-Persönlichkeit machte zugleich deutlich, dass sie trotz der Schwierigkeiten Hoffnungen auf eine Versöhnung hegte: "Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann wieder zueinanderfinden." Wenn man Tanjas deutlichen Worten allerdings Gehör schenkt, wird das so schnell wohl nicht mehr passieren.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour und Tanja Makarić, Influencerinnen

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Vanessa Borck, Palina, Julian Claßen und Twenty4tim beim Bambi 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin