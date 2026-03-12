Nach Ehe-Aus: Aspyn Ovard datet jetzt verheiratetes Paar

Aspyn Ovard hat sich auf TikTok erstmals ausführlich zu ihrer neuen Beziehung geäußert – und das sorgt für Gesprächsstoff. In einem Video spricht die Influencerin offen über ihre Partnerin Bri Davis, die mit ihrem Ehemann Billy verheiratet ist. Aspyn, die 2024 die Scheidung von ihrem Mann Parker Ferris nach fast neun Jahren Ehe eingereicht hatte, erklärt, dass sie nach der Trennung beschlossen habe, nie wieder "rechtlich zu heiraten". Stattdessen wolle sie einen oder zwei Lebenspartner haben. Als sie Bri kennenlernte, die bereits verheiratet war, habe das für sie keine große Rolle gespielt. "Wir können unser Ding machen, und ich suche nicht nach bestimmten Dingen, und sie auch nicht", erzählt Aspyn fröhlich.

Die Influencerin beschreibt die Konstellation mit Bri und Billy als "ziemlich gleichberechtigte Dynamik", die sich für sie inzwischen völlig normal anfühle. Eineinhalb Jahre nach ihrer Scheidung betont Aspyn, dass es in ihrer Beziehung "keine seltsamen Regeln" gebe. "Es ist sehr normal für mich geworden, weil es schon lange so läuft", sagt sie, auch wenn sie sich bewusst sei, dass es sich um eine ungewöhnliche Situation handle. In weiteren Videos beantwortet sie gemeinsam mit Bri Fragen von Followern. Die beiden erklären, dass sie an Familienfeiern der jeweils anderen teilgenommen hätten und die Reaktionen auf ihre Dreiecksbeziehung überwiegend entspannt gewesen seien. "Die meisten Leute sagen einfach: 'Oh, okay, okay, cool.' Es ist nicht komisch, es ist nicht unangenehm", berichtet Bri.

Aspyns Ehe-Aus hatte 2024 Schlagzeilen gemacht. Sie und ihr Ex-Mann Parker hatten sich bereits in der Grundschule kennengelernt und waren in der Highschool offiziell zusammengekommen. Im Oktober 2015 gaben sie sich das Jawort. Am Tag der Geburt ihres dritten Kindes, Tochter Elle, reichte Aspyn im Frühjahr 2024 die Scheidung ein. In den Monaten danach hatte sie bereits in einem Podcast über ihre Bisexualität gesprochen und verraten, dass sie seit der Trennung Frauen date. Nun betont sie, wie sehr ihre aktuelle Beziehung ihr geholfen habe: "Das hat so viele Dinge in mir von meiner vorherigen Beziehung geheilt. Die Dinge ergeben jetzt irgendwie einen Sinn."

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und ihre jüngste Tochter im August 2024

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard, Influencerin

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris mit ihrer Tochter, September 2021