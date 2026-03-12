Rückzug in die Zelle: Marius will wieder ins Gefängnis

Überraschende Wendung im Gerichtssaal in Oslo: Marius Borg Høiby hat darum gebeten, zurück ins Gefängnis gebracht zu werden. Der 29-Jährige stellte den Antrag während der laufenden Verhandlung, wie die Bunte berichtet. Der Richter stimmte dem Wunsch des Angeklagten zu: Statt erneut vor Publikum und Presse Platz zu nehmen, verließ der Angeklagte den Saal – begleitet von Justizbeamten. Zuvor hatten sich mehrere Zeugen im Gerichtssaal negativ über Marius geäußert. Zusätzlich wurden weitere Nachrichten zwischen ihm und seiner Ex-Freundin Nora Haukland verlesen.

Bevor Marius seinen Antrag stellte, hatte das Gericht die Verhandlung für fünf Minuten unterbrochen, um organisatorische Anpassungen vorzunehmen. Anschließend sollten weitere Nachrichten zwischen Nora und dem Angeklagten verlesen werden. Zu diesem Zeitpunkt informierte der Richter den Gerichtssaal darüber, dass Marius darum gebeten habe, ins Gefängnis zurückgebracht zu werden. Ob dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) die Situation im Gerichtssaal zu viel wurde, ist nicht bekannt. Die genauen Hintergründe für seinen Antrag wurden nicht öffentlich gemacht.

Marius hatte vor wenigen Tagen versucht, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Das Amtsgericht in Oslo lehnte diesen Antrag jedoch ab. Der Angeklagte sitzt somit weiter im Osloer Gefängnis. Bei den bisherigen Verhandlungstagen erhielt er persönliche Unterstützung lediglich von seinem Vater Morten Borg. Seine Mutter und sein Stiefvater, Kronprinz Haakon (52), waren im Gerichtssaal bisher nicht anwesend. Marius ist das Kind aus der früheren Beziehung von Mette-Marit, bevor sie 2001 den heutigen Thronfolger heiratete.

Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim, 2016

Getty Images Marius Borg Høiby mit seinen Verteidigern Ellen Holager Andenaes und Petar Sekulic während des Prozesses in Oslo

Instagram, Getty Images Nora Haukland und Marius Borg Høiby