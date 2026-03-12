Selten: Michael Jacksons Mutter (95) in Video zu sehen

Katherine Jackson (95) zeigt sich nur noch selten in der Öffentlichkeit – doch jetzt überraschte die Mutter von Michael Jackson (†50) ihre Fans mit einem seltenen Auftritt! Ihre Tochter La Toya Jackson (69) teilte kürzlich ein Video auf Instagram, das die beiden gemeinsam bei einem Kirchenbesuch zeigt. "Diese reizende Dame wird am 4. Mai 96 Jahre alt. Eine freundliche Seele, die Liebe ausstrahlt. Eine Inspiration für uns alle! Wir lieben dich, Mutter!", schrieb die 69-Jährige zu dem Clip. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Katherine in bester Laune und elegant gekleidet neben ihrer Tochter sitzt. Die Matriarchin trug ein gemustertes grau-weißes Kleid mit einem Hauch von Gelb, eine mehrreihige Perlenkette und einen schwarzen Blazer. La Toya selbst erschien in einem schicken schwarzen Outfit mit Chanel-Logo, Statement-Gürtel und spitzen Overknee-Stiefeln.

Wie US Weekly berichtet, zeigten sich die Fans in den Kommentaren begeistert von diesem geteilten Videoclip. "Sie hat die berühmteste Person der Welt zur Welt gebracht", schwärmte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Was für ein Segen, dass du deine Mutter noch hier hast." Jemand wies außerdem darauf hin, dass Katherine bald ihren Enkel Jaafar Jackson (29) auf der großen Leinwand sehen wird. Der Sohn von Jermaine Jackson (71) spielt seinen verstorbenen Onkel Michael in dem Film "Michael", der am 24. April in die Kinos kommt. "Sie ist so schön, sie wird ihren Enkel auf der großen Leinwand sehen, wie er ihren Sohn spielt", kommentierte ein Fan.

Katherine ist Mutter von zehn Kindern, die sie gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Joe Jackson (†89) zwischen 1950 und 1966 bekam – darunter auch die Musiklegende Michael Jackson. In seiner Autobiografie "Moonwalk" schrieb der "Billie Jean"-Sänger 1988 über seine Mutter: "Jedes Kind denkt, seine Mutter sei die beste Mutter der Welt, aber wir Jacksons haben dieses Gefühl nie verloren. Wegen Katherines Sanftheit, Wärme und Aufmerksamkeit kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, ohne die Liebe einer Mutter aufzuwachsen." Auch nach Michaels Tod im Juni 2009 denkt Katherine täglich an ihren Sohn, wie sie 2010 gegenüber Dateline verriet: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meinen Sohn denke."

Getty Images Katherine Jackson, 2012

Instagram / latoyajackson Katherine Jackson und La Toya Jackson, 2026

Getty Images Katherine Jackson und ihr Sohn Michael Jackson, 2005