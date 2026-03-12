Nach Edda: Michael Klotz verrät aktuellen Beziehungsstatus

Michael Klotz (28) ist wieder auf dem Markt! Der Realitystar und seine Ex-Freundin Edda Pilz (24) gehen bereits seit mehreren Monaten getrennte Wege. Spätestens beim Sommerhaus-Wiedersehen wurde deutlich, dass die beiden ihre Beziehung endgültig beendet haben. Im Promiflash-Interview spricht Michael nun offen über seinen aktuellen Beziehungsstatus und verrät, wie es derzeit um sein Liebesleben bestellt ist. "Ich bin Single. Mein Datingleben ist heiter bis wolkig, ich warte noch auf die Richtige", erklärt der 28-Jährige. Damit ist klar: Michael ist bereit für eine neue Partnerin, hat diese aber noch nicht gefunden.

Um die richtige Frau zu finden, schaut sich Michael auch gerne mal auf Dating-Plattformen um. "Ich habe mich mal aus Spaß bei Raya angemeldet, aber ich bin selten auf der App, manchmal wenn ich abends Langeweile habe, dann gucke ich", verrät der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Allerdings sei er nicht wirklich aktiv auf der Promi-Dating-App unterwegs. Michael bevorzugt es, Frauen auf traditionelle Weise kennenzulernen: "Ich bin noch so, dass ich jemanden gerne persönlich kennenlerne." Auch Kolleginnen aus dem Reality-Bereich ist er auf der Plattform bisher noch nicht begegnet, wie er weiter erzählt.

In den vergangenen Monaten hatten Michael und Edda nach dem Sommerhaus-Aus ihre Trennung öffentlich gemacht – dabei lieferten sie sich einen handfesten Rosenkrieg. Edda bezeichnete die vergangene Beziehung offen als "Traumabindung" und sprach sogar von einer "toxischen" Verbindung. "Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen", zog die Blondine damals im RTL-Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) ihr Fazit. Michael wiederum wies die Vorwürfe zurück und stellte klar: "Ich habe überhaupt keine Lügen in die Welt gesetzt, weil du interessierst mich nicht mehr! Du juckst mich gar nicht mehr!"

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Michael Klotz und Edda Pilz beim Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" 2025