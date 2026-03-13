Jury und Kategorien: Erste Details zu den Reality Awards

Nach einem Jahr Pause kehren die Reality Awards dieses Jahr zurück. Los geht es am 16. April in Bonn. Wie RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sitzen dieses Mal echte Hochkaräter in der Jury. Unter dem Vorsitz von Unterhaltungs-Chefin Tanya May ist Realitystar Evelyn Burdecki (37) mit dabei, ebenso wie Komiker Özcan Cosar (44) und die Moderatorinnen des Podcasts "Trashologinnen", Franziska Saxler und Dinah Gutermuth. Hinzu kommen der Creator Sanijel Jakimovski, die YouTuberin Alicia Andrich und ihr Kollege Alexander Radloff vom Kanal OnionDog. Ausgesucht werden die Nominierten aus bekannten Reality-Formaten, die auf RTL+, RTLZWEI, Prime Video, Paramount+ und Sport1 laufen – Joyn und Netflix werden nicht berücksichtigt.

Zudem sucht die Jury sich die Nominierten aus Ausstrahlungen in dem Zeitraum von Anfang 2025 bis Mitte Februar 2026 aus. Möglich sind Auszeichnungen unter anderem in den Kategorien "Lovestory des Jahres", "Sexytime des Jahres", "Trennung des Jahres", "Lustigster Moment des Jahres", "Beliebteste Reality des Jahres" und "Emotionalster Moment des Jahres". Einzelne TV-Stars werden in den Bereichen "Dramaqueen des Jahres", "Redflag des Jahres", "Reality-Host des Jahres" sowie "Realitystar des Jahres (W)" und "Realitystar des Jahres (M)" bedacht. Eine Nominiertenliste wurde bisher aber nicht veröffentlicht. Die Moderation des Abends werden wie schon beim letzten Mal Sophia Thomalla (36) und Olivia Jones (56) übernehmen.

2025 mussten Fans der Reality Awards auf die Preisverleihung verzichten. Nachdem RTL das Datum zunächst grob auf November festgesetzt hatte, hieß es wenig später, die Veranstaltung werde abgesagt. Eine konkrete Erklärung gab es keine, sodass viele Fans daran zweifelten, dass die Reality Awards überhaupt noch mal stattfinden. Umso größer die Ankündigung der Awards 2026. Zu den glücklichen Gewinnern gehörten 2024 unter anderem Leyla (29) und Mike Heiter (33), die jeweils als Realitystar des Jahres ausgezeichnet wurden, ebenso wie für ihre Liebesgeschichte. Moderatorin Sophia erhielt den Preis als Reality-Host für ihre Moderation von Are You The One?.

BILD / Niels Starnick Sanijel Jakimovski, Tanya May, Evelyn Burdecki, Özcan Coasr und Alexander Radloff, Jury der Reality Awards 2026

RTL / Markus Hertrich, RTL / Frank W. Hempel Sophia Thomalla und Olivia Jones, Reality-Awards-Moderatoren

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

