Oliver Pocher spricht mit Pietro über seine Vasektomie-Pläne

Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) sprechen im Podcast "Patchwork Boys" normalerweise mit viel Humor über ihr Leben, doch in der neuesten Folge nahm das Gespräch eine ernstere Wendung. Als Pietro über Liebe und mögliche Kinderplanung scherzt und eine Zukunft ausmalt, in der eine Frau mit dem Comedian noch ein gemeinsames Kind haben möchte, winkt Oliver entschieden ab. "Dann sage ich, hier sind fünf, such dir eins aus. Bitte schön", kontert der 48-Jährige mit bitterbösem Humor. Weitere Kinder seien für ihn offenbar keine Option mehr – so konkret, dass er sogar über eine Vasektomie nachgedacht habe, wie er im Podcast verrät: "Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht."

Während Oliver in Sachen Familienplanung einen klaren Schlussstrich zieht, sieht es bei Pietro ganz anders aus. Der Sänger träumt weiterhin von einer Tochter und erzählt dabei von kuriosen Versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen. "Ich wollte ja eigentlich immer eine Tochter, aber irgendwie, ich kann das einfach nicht. Keine Ahnung. Socken an, aus, alles probiert", gibt der Musiker zu. Dabei kommt es zu einer überraschenden Beichte: Pietro erzählt, dass er ein hochgradiges Fußpilz-Problem habe und deshalb beim Sex oft Socken trage. "Ich schäme mich für meine Füße", gesteht er offen und erklärt, dass er trotz aller Versuche das Problem nicht in den Griff bekomme. Selbst beim Schwimmen lasse er teilweise die Socken an.

Bei all dem Spaß und den offenen Gesprächen wird schnell klar: Pietro und Olli gingen schon seit Jahren durch dick und dünn – und das aus einem ganz bestimmten Grund, wie Pietro bereits zuvor betonte. "Unsere Freundschaft ist ehrlich. Ich glaube, in diesem Business wird viel gefakt. Wir supporten uns in jeder Lage im Leben", schwärmte der Sänger im Interview mit RTL. Für ihn sei echte Freundschaft selten im Showbusiness, doch mit dem Comedian habe er genau das gefunden.

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025