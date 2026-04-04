Chanelle Wyrsch wagt alles für ihren Traum auf Mallorca

Chanelle Wyrsch (29) steht bei Goodbye Deutschland im Mittelpunkt: In der neuen Mallorca-Folge, die am Montagabend um 23.10 Uhr bei Vox zu sehen ist und bereits bei RTL+ bereitsteht, begleitet das Format die Schweizer Sängerin bei einem ihrer bisher wichtigsten Karriereschritte. Die Realitybekanntheit will sich auf der Lieblingsinsel ihrer Kindheit ein neues Leben aufbauen und bekommt dafür eine große Chance: Beim Saison-Opening im Megapark in El Arenal darf sie als Newcomerin auf der berühmten Ballermann-Bühne auftreten. Unterstützt wird Chanelle dabei nicht nur von ihrer Mutter und ihrer Schwester, sondern auch von Manager, Produzent und vielen Freunden. Sie alle wollen die Sängerin auf Mallorca anfeuern, berichtet das Medium Mallorcazeitung.

In der Sendung wird deutlich, wie viel für Chanelle auf dem Spiel steht. Für den Megapark-Auftritt hat sie einen eigenen Song produzieren lassen, mit dem sie das oft anspruchsvolle Party-Publikum mitreißen will – denn die Ballermann-Bühne gilt als besonders harte Bewährungsprobe für Neulinge. "Es ist mein erster großer Auftritt im Megapark. Es ist Saisoneröffnung. Es wird so crazy", schwärmt sie Berichten nach in der Folge. Gleichzeitig betont sie ihre Nervosität: Rund 30 Minuten Programm muss sie alleine füllen, die Gage liegt laut Off-Stimme nur im dreistelligen Bereich. Trotzdem hofft die Sängerin, dass ein erfolgreicher Auftritt ihr Ticket in ein neues Leben unter der Sonne Mallorcas wird. Parallel beginnt sie auf der Insel die Wohnungssuche – idealerweise mit genug Platz, damit ihre Familie sie dort häufiger besuchen kann und ihre Mutter mittelfristig sogar einen Zweitwohnsitz auf Mallorca findet.

Die Auswanderungspläne kommen nicht aus dem Nichts: Chanelle verbringt nach eigenen Worten seit ihrer Kindheit fast jeden Sommer auf der Baleareninsel und schwärmt in der Sendung von der Vielfalt ihres Traumorts: "Es ist echt ein Ort, an dem man jeden Tag was Anderes machen kann. Es ist es wert, dort zu wohnen und zu bleiben." Bekannt wurde die Schweizerin 2017 durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar, wo sie es bis ins Finale schaffte. Später tauchte sie in der Schweizer Version von Die Bachelorette auf und war Teil des Köln-Formats Köln 50667. Privat spielt ihre Schwester Jasmin eine besondere Rolle in ihrem Leben: Sie gab ihre eigene Schlagerkarriere der Familie zuliebe vor Jahren auf – ein Schritt, der Chanelle nun zusätzlich antreibt, ihren Traum von Freiheit und einem neuen Alltag auf Mallorca zu verwirklichen.

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RTL / René Lohse Chanelle Wyrsch, Realitystar

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Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch, Reality-TV-Star

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Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch im Juli 2022