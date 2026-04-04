Das Familiendrama von Mauricio Umansky eskaliert vor Gericht

Mauricio Umansky (55) und seine Familie sehen sich mit einem heftigen juristischen Konflikt konfrontiert, der nun vor Gericht ausgetragen wird. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht Simin Tabibnia, die langjährige Freundin von Mauricios Vater Eduardo. Mauricios Schwester Sharon hatte Klage gegen Simin eingereicht und ihr finanziellen Missbrauch des älteren Herrn vorgeworfen. Laut der Klageschrift, die TMZ vorliegt, befindet sich Eduardo seit 2021 in einem kognitiven Abbau. Die Vorwürfe wiegen schwer: Simin soll rund 401.000 Dollar [ca. 349.000 Euro] für verschiedene persönliche Ausgaben verwendet haben, darunter Geschenke für sich selbst und sogar ein Facelift. Die Familie forderte von ihr Schadenersatz.

Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, wehrt sich Simin nun energisch gegen die Anschuldigungen. In ihrer eingereichten Antwort weist sie sämtliche Behauptungen zurück, Eigentum widerrechtlich genommen, versteckt oder für unrechtmäßige Zwecke verwendet zu haben. "Die angeblichen Überweisungen erfolgten während einer 18-jährigen intimen romantischen Beziehung zwischen Simin und Eduardo", heißt es in der Stellungnahme. Die Zahlungen seien freiwillig von Eduardo getätigt worden. "Sie waren weder geheim, versteckt noch veruntreut. Die Schecks wurden von Eduardo ausgestellt und an Simin übergeben, die sie als Geschenk annahm", so die Verteidigung. Simin bestreitet zudem, übermäßigen Einfluss ausgeübt oder gegen Eduardos freien Willen gehandelt zu haben.

Die Auseinandersetzung ist nicht die erste juristische Maßnahme in diesem Familienstreit. Wie TMZ bereits zuvor berichtete, hatte Eduardo im vergangenen Jahr eine einstweilige Verfügung gegen Simin erwirkt. Simin wiederum versuchte ihrerseits, eine eigene Schutzanordnung zu erlangen, doch ihr Antrag wurde abgelehnt. Der Konflikt ist weiterhin nicht beigelegt. Mauricio ist durch die Realityshow The Real Housewives of Beverly Hills bekannt geworden und hat drei Kinder. Neben seiner Karriere im Fernsehen ist er auch als erfolgreicher Unternehmer tätig.

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Getty Images Mauricio Umansky, November 2021

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Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

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Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer