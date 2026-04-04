Halle Bailey verarbeitet Trennung in emotionalem Solo-Album

Halle Bailey (26) hat im vergangenen Oktober ihr erstes Solo-Album "Love? Or Something Like It..." veröffentlicht. Nun offenbart die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People, was sie zu den emotional aufgeladenen Songs inspiriert hat. Die Musikerin verarbeitet darin ihre turbulente Trennung von Rapper DDG (28), mit dem sie den zweijährigen Sohn Halo hat. "Es waren viele meiner Tagebucheinträge über meine Erfahrungen mit der Liebe in den letzten Jahren", erklärt Halle. In Songs wie "Alone" und "Braveface" singt sie von Verrat und Herzschmerz, aber auch von der Kraft, weiterzumachen. Die Platte handle davon, "aus deiner Version von dem herauszukommen, was du in dem Moment für Liebe gehalten hast, und zurückzublicken und dich zu fragen: War das Liebe?"

Die Trennung von DDG, der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt, verlief zunächst einvernehmlich, entwickelte sich jedoch zu einer eher belastenden Angelegenheit. Beide erhielten im Zuge von Vorwürfen häuslicher Gewalt Annäherungsverbote gegeneinander, außerdem entbrannte ein Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn. Im Oktober einigten sich die beiden schließlich auf eine Lösung und zogen ihre Anträge auf Annäherungsverbote zurück. Sie vereinbarten Bedingungen für die gemeinsame Elternschaft. In dem Song "Braveface" singt Halle: "Sitze auf dem Boden, zusammengerollt, schaue in den Spiegel und fühle mich so verdammt klein."

Auf die Frage, wie es ihr nach all dem geht, antwortet die Sängerin: "Mir geht es großartig. Ich bin einfach dankbar, hier zu sein." Sie freue sich besonders darüber, dass die Platte bei ihren Fans so gut ankomme: "Ich war dankbar, dass ich das in die Welt hinausbringen konnte", schwärmt sie und ergänzt: "Es macht mich so glücklich zu sehen, wie Menschen auf diese Songs reagieren. Es bringt mich buchstäblich um den Verstand, wenn ich irgendeine Form von kreativem Ventil finden kann und es Menschen berührt." Die Hauptdarstellerin des Films "You, Me & Tuscany", die eine sehr enge Beziehung zu ihrer großen Schwester hat, hat viele Gemeinsamkeiten mit ihrer Filmfigur Anna entdeckt, wie sie verrät: "Ich habe mich in ihr wiedererkannt – jemand, der es manchmal falsch macht, aber trotzdem den Mut und die Entschlossenheit hat, wieder aufzustehen."

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Getty Images Halle Bailey bei der GQ Men of the Year Party 2025

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Instagram / hallebailey Halle Bailey im Dezember 2025

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Getty Images DDG und Halle Bailey und ihr Sohn Halo, September 2024