Carolin Kebekus packt aus: Sex-Flaute und Alltag als Mama

Carolin Kebekus (45) hat sich in einem Video auf Instagram ungewohnt privat gezeigt und ein Thema angesprochen, das vielen Eltern unter den Nägeln brennt: die fehlende Intimität im Alltag mit Baby. Die Comedienne, die im Januar 2024 zum ersten Mal Mutter wurde, fragt sich im Clip, wie man es schafft, zwischen Windeln, Schlafmangel und Job überhaupt noch Lust zu empfinden. "Wie, wann, wo? Wie machen das Leute … wie macht ihr ein zweites Kind?", wollte sie von ihren Followern wissen. Dabei begann sie ihr Statement zunächst mit gewohnter Ironie und beschrieb sich selbst als "wahnsinnig erfolgreich beruflich" und "privat einfach super erfolgreich als perfekte Mutter" sowie "sexuell wahnsinnig aktiv", bevor sie zur eigentlichen Frage kam.

Besonders die Situation der Mütter liegt Carolin dabei am Herzen. Sie schildert ein Szenario, das wohl viele Eltern kennen: Man hat nicht geschlafen, kaum gegessen, den ganzen Tag gearbeitet und wurde vom Nachwuchs als Klettergerüst benutzt. "Das Kind hat euch angeschrien, angefurzt und angekotzt und ist auf euch rumgeturnt. Wie sagt ihr dann in diesem Zeitfenster, das ihr euch geschaffen habt: 'Ich hab Bock!'? Was muss für euch passieren? Muss die Wäsche auf Null sein? Was sind eure Secrets?", fragte die Künstlerin ihre Community. Mit ihren Worten trifft sie einen Nerv und zeigt, dass auch erfolgreiche Frauen im Mama-Alltag vor denselben Herausforderungen stehen.

So offen die Entertainerin über Müdigkeit, Überforderung und Sex-Flaute spricht, so konsequent wahrt sie weiterhin die Privatsphäre ihres Partners. Der Vater ihres Kindes bleibt im Video unerwähnt, Gesichter oder Details aus ihrem Beziehungsalltag zeigt sie nicht. Persönliche Einblicke dosiert Carolin ohnehin sparsam. Schon in der Vergangenheit hatte sie zwar offen erzählt, wie sehr sie die erste Zeit mit Baby emotional gefordert hat und wie viele Tränen im Wochenbett geflossen sind, gleichzeitig aber betont, wie wichtig ihr ein Schutzraum abseits der Bühne ist. Dass sie sich nun trotzdem entschieden hat, ihre Gedanken zur körperlichen Nähe im Familienchaos zu teilen, zeigt vor allem eines: Für die Komikerin spielen Austausch und Ehrlichkeit unter Müttern eine große Rolle – auch dann, wenn es um die vermeintlich unglamourösen Seiten des Mama-Alltags geht.

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Imago Carolin Kebekus bei der Aufzeichnung des WDR-"Kölner Treff" im Studio BS 3, Köln, 17.10.2024

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ActionPress Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" im September 2023

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Carolin Kebekus in Köln, September 2018