Kanye West bringt Tochter und Lauryn Hill auf die Bühne

Kanye West (48) hat bei seiner zweiten ausverkauften Show im SoFi Stadium in Los Angeles für mehrere Überraschungen gesorgt. Neben zahlreichen prominenten Gästen wie Lauryn Hill (50) und Travis Scott (34) holte der Rapper auch seine älteste Tochter North West (12) auf die Bühne, die das Publikum mit ihren Rap-Performances begeisterte. North performte laut dem Magazin TMZ sowohl "Bless Me" als auch "Piercing on My Hand" und bewies damit einmal mehr ihr musikalisches Talent. Die kleine Nachwuchsrapperin hatte bereits bei der ersten Show früher in der Woche im SoFi Stadium für Aufsehen gesorgt und legte nun erneut einen souveränen Auftritt hin.

Lauryn Hill sorgte für einen weiteren Höhepunkt des Abends, als sie durch eine Rauchwolke auf die Bühne trat und das Publikum mit einer Performance von "All Falls Down" zum Jubeln brachte. Der Song sampelt Lauryns Live-Track "Mystery of Iniquity" aus dem Jahr 2002. Die Sängerin blieb für mehrere Songs auf der Bühne und performte auch "Doo Wop (That Thing)", das nahtlos in Kanyes "Believe What I Say" überging. Kanye verließ zwischenzeitlich sogar die Bühne, um seiner musikalischen Ikone den Vortritt zu lassen, die ihre Söhne Zion Marley und YG Marley mitbrachte. Gemeinsam performten sie die Songs "Heartbeat", "Crisis" und "Praise Jah in the Moonlight". Auch Travis Scott trat auf und rappte mit Kanye ihren gemeinsamen Song "Father" sowie seinen Hit "Fein", während CeeLo Green den Titelsong des "Bully"-Albums zum Besten gab.

Kanye wurde während der Show von seiner Ehefrau Bianca Censori (31) unterstützt, die im VIP-Bereich ausgelassen mittanzte. Die zweite Show im SoFi Stadium verlief deutlich reibungsloser als die erste, bei der Kanye sein Team noch wegen der Beleuchtung kritisiert hatte. Der Rapper hatte in der Vergangenheit immer wieder seine Bewunderung für Lauryn geäußert und sein damals unveröffentlichtes Album "Bully" sogar mit ihrem ikonischen Album "The Miseducation of Lauryn Hill" von 1998 verglichen. North West, die bereits mehrfach durch gemeinsame Auftritte mit ihrem Vater auffiel, scheint zunehmend in die Fußstapfen ihres musikalischen Vaters zu treten.

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Getty Images Kanye West, Februar 2025

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Getty Images Lauryn Hill

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Instagram / northwsst North West, Dezember 2025