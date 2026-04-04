Isi Glück offenbart schweres Mobbing-Drama am Ballermann

Isi Glück (35) lässt in einer neuen Doku auf RTL+ tief hinter die glitzernde Fassade des Ballermanns blicken: Die neue DSDS-Jurorin erzählt darin, wie hart ihre Anfangszeit auf Mallorca wirklich war. Statt Party und Sonnenschein erlebte die Schlagersängerin Mobbing, gezielte Manipulation und eine massive Hasswelle in der Szene. In dem Format, aus dem RTL nun erste Ausschnitte zeigt, berichtet Isi, wie sie sich immer wieder fragte: "Warum hassen die mich alle?" Während sie heute als gefeierte Partyqueen gilt und ab dem 4. April neben ihren Jurykollegen in "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen ist, spricht sie nun offen darüber, wie steinig ihr Weg an die Spitze des Ballermanns war.

In der Doku schildert Isi, dass laut ihrer Wahrnehmung vor allem ein Kollege von Beginn an versucht habe, ihre Karriere auszubremsen. "Es gibt eine Person in der Szene, die hat ihre ganze Energie da reingesteckt, mich so gut es geht ab Tag eins überall zu blockieren", erzählt sie. Sie berichtet, dass DJs ihre Songs nicht spielen wollten und Auftritte gezielt sabotiert worden sein sollen. "Künstlerkollegen wurden auch so ein bisschen vor die Wahl gestellt: Entweder du bist cool mit ihr oder du bist cool mit mir." Besonders eindrücklich bleibt Isi ein Auftritt im Gedächtnis: Auf der Bühne wurde plötzlich ein Störkonzert aus Pfeifen und Gepiepse eingespielt, das Publikum buhte sie lautstark aus. Später stellte sich heraus, dass auf dem Boden ein zweites, verstecktes Mikrofon lag, das eingeschaltet worden war – und mehrere Zuschauer die Szene offenbar mit ihren Handys filmten.

Trotz dieser Rückschläge hat sich Isi Schritt für Schritt an die Spitze der Partyhochburg gearbeitet. Heute gilt die Sängerin am Ballermann als feste Größe, wird von Fans für ihre Auftritte gefeiert und bekommt mit ihrem Juryjob bei "DSDS" nun eine zusätzliche große Bühne im deutschen Fernsehen. In der Doku möchte die Blondine bewusst Raum für ihre Geschichte schaffen: "Wenn wir die Zeit haben, in dieser Doku ausführlich darüber zu sprechen, dann nehme ich mir die Zeit auch. Ich finde es ganz wichtig, zu erzählen, wie es wirklich war." Neben der Karriere spielt für Isi auch das Privatleben eine große Rolle – gemeinsam mit ihrem Mann Carlos zeigt sie sich regelmäßig auf Social Media und in Interviews. Wie sie ihre Höhen und Tiefen als Paar erlebt haben und wie sie der Rückhalt ihrer Liebsten durch schwierige Phasen getragen hat, ist für viele ihrer Anhänger inzwischen ein bedeutender Teil ihrer öffentlichen Geschichte geworden.

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ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Sängerin

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Musikerin